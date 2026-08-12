他在致辞时，以民选总统、集选区和非选区议员制度为例，指出我国宪法确立的政治体制多年来行之有效。

国务资政 李显龙 星期三（8月12日）下午为前副总理贾古玛教授的新书《立法三章：新加坡修宪的幕后故事》（Creating Three Unique Singapore Laws — An Inside Story）主持发布会。

民选总统制度多年来有效地确保所有政党和公众更审慎对态度对待国家支出，但也并非万灵丹。新加坡人不仅要防范“流氓政府”掏空储备金，也须谨防选出越权的总统。

不过，李资政也提醒，没有任何制度能保证选出来的总统完全称职。民选总统要有效掌管国库的第二把钥匙，除了要能胜任这项艰巨任务，更得先获得选民支持并当选，而在选举中，“许多其他因素和考量都会影响最终结果”。

李资政说：“遗憾的是，没有任何一套制度，无论设计得多么缜密，能绝对保证只有称职的人才会参选或当选，即便是国家最高职位。所以新加坡人不仅要明白流氓政府（rogue government）会对国家带来巨大的伤害，也要很小心，不要选出越权的总统，导致体制瘫痪。”

至于1988年推行的集选区制度，李资政指出，如今几乎不会有人再真的质疑落实集选区制度以保障国会少数族群代表性的必要，也没有人怀疑少数族群议员享有的民意授权与政治地位不如集选区里的其他议员成员。

他说：“重要的是，集选区制度遏制了煽动种族议题的政治操弄。过往经验显示，政党如果公然利用种族议题拉拢特定群体，反而可能失去其他族群的支持。集选区计划因此为维护和促进新加坡的多元种族政治做出了重大贡献。”

推行非选区议员制度的初衷则是防止反对党的声音完全被隔绝在国会之外。如今反对党议员在大选中当选已成常态，但政府非但没废除这个制度，反而陆续增加非选区议员议席。 李资政指出，这是因为“公众对国会拥有更多元声音的期待更高了，政府也意识到，让更多不同的声音进入国会，并展开激烈公开的政治辩论是有益的” 。

评估一项制度的好坏，在李资政看来，首要考量必须是：什么才最符合新加坡的长远利益，以及如何才能在新加坡维持一个稳定且行之有效的政治体制。

李资政说：“从这个角度来看，我很高兴这三项制度在实践中都取得良好的成效。李先生及团队所创建的这些制度，经受住了时间的考验。