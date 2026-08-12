一名26岁男子涉嫌无照经营五家按摩院、涉及造成火患和把个人银行户头交给犯罪集团等罪行，将于星期四（8月13日）被控。

新加坡警察部队星期三（12日）发文告说，警方在2025年6月至12月间，于全岛展开多次针对按摩院的执法行动。初步调查显示，这名男子在小印度、美芝路、麦波申路、实龙岗花园和马里士他路，无照经营五家按摩院。

进一步调查发现，这名26岁男子还涉及另外两起案件。2021年10月，他涉嫌从海军部街一栋建筑四楼扔下一根仍在燃烧的香烟，过后造成火患。

出借银行户头赚取报酬 涉协助转移赃款

2025年9月，他涉嫌把自己的银行户头和网络银行资料交给犯罪集团，换取500元报酬。他的户头过后被不法分子用来行骗。

这名男子将在无照经营按摩院、引起火患或增加引发火患风险、协助未经授权获取电脑资料和协助他人保有犯罪收益的罪名下被控。

根据《按摩院法令》，无照经营按摩院的业者一旦罪成，可面临罚款最高1万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。重犯者则可面临罚款最高2万元，或坐牢最长五年，或两者兼施。

根据《刑事法典》第285节条文，引起火患或增加引发火患的风险的罪名一旦罪成，可被判处坐牢最长18个月，或罚款，或两者兼施。

根据《滥用电脑法令》第3（1）条，协助未经授权获取电脑资料一旦罪成，初犯者可被判长达两年监禁或罚款最高5000元，或两者兼施。重犯者可被判处罚款最高1万元，或监禁最长三年，或两者兼施。

根据《贪污、贩毒和严重罪案法令（没收利益）》第55A（1）条，协助他人保有犯罪收益一旦罪成，可判处最长三年监禁，以及罚款不超过5万元，或两者兼施。

警方提醒，当局将继续定期检查按摩院，并对无有效执照经营的业者采取严厉行动。

警方也严正看待与诈骗活动有关的罪行，并会毫不犹豫地对参与其中的人采取行动。

警方呼吁公众，不要被看似轻松且报酬丰厚的赚钱机会所吸引，例如允许他人使用自己的Singpass和银行户头，或允许他人经由个人银行账户代收资金或转账。任何被发现与这类罪案有关联的人，都将被依法追究责任。