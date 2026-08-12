在国际学校服务了17年的一名女行政助理，完成癌症治疗后回返工作岗位，却碰到雇主无法体恤她所承受的治疗副作用，不愿做出替代工作安排。雇佣纠纷索偿庭裁定，雇主违反合理照顾员工健康与安全的法律义务，女子最终别无选择辞职，等于没有正当理由被解雇，雇主须赔偿女子2万元。

审理这起案件的陈伟恩推事指出，雇主以女子所提呈的医疗文件不符合校方规定的格式，以及女子的诉求“缺乏医疗证据”为由，不去正视女子的健康需求；除了不愿考虑让女子部分时间在家办公，雇主也限制她只能在指定时间，获准离开工作岗位去做复健治疗。

推事强调，雇主有权考虑运作情况，不必答应员工的每项要求，但雇主也有责任合理地考虑员工的医疗与康复需求，以及与员工探讨可行的工作安排。不过，本案雇主没有这么做，而是直接通知女子关于校方的决定，过程中没有协商的空间，做法不合理且缺乏敏感度。

雇主的一系列决定对女子造成极大压力，导致她每天哭泣和难以入睡，并且出现严重头痛和焦虑等情况，体重也持续下降。女子复工不到半年后离职，接着入禀雇佣纠纷索偿庭，援引《雇佣法令》索讨赔偿。雇佣纠纷索偿庭的索偿顶限为2万元。

根据索偿庭于星期三（8月12日）发出的判词，女子自2008年起，在本地一所国际学校的音乐部担任行政助理，判词没有揭露女子与学校名字。

2024年7月，女子被诊断患有第三期鼻咽癌，开始了为期数月的化疗与放射治疗，隔年6月获主治医生证明她适合复工。女子经历抗癌治疗后的身体大不如前，不仅关节疼痛、双手无力，还需要休息和接受康复治疗。医生也出具证明，说明女子仍受治疗副作用影响，建议雇主为她安排轻量工作。

女子复工初期适逢学校假期，可以居家办公。2025年8月开学后，她向直属主管说明身体情况，当时主管同意让她每周居家办公两天。不过，主管后来认为有关安排影响部门运作，包括当女子不在学校时，其他教师得兼顾处理行政事务。

两个月后，校方与女子开会并通知她，从隔天起必须星期一至五都到学校工作。校方也指出女子所提交的医疗文件不足，并要求她到校方所规定的诊所接受复工评估。

医生评估女子后发现，她双手握力只有正常水平约一半、无法提起5公斤重物，以及工作两三个小时后需要短暂休息，因此建议她每周一天居家办公，以方便接受康复治疗和应付疲劳，两个月后再做评估。不过，校方人事部两度追问医生，居家办公是否属“强制”要求，并强调女子的工作须每天到校，结果医生最终撤回原本的建议。推事认为，人事部并非真诚寻求澄清，而是在引导医生接受校方早已定下的立场。

校方后来也限制女子接受康复治疗的安排，只允许她离校参加工作日下午5时的疗程；若女子要更早离开参加其他时段的疗程，就必须请半天假或另找其他治疗单位。校方也反复向女子强调，她所提出的从事轻量工作的诉求，缺乏医学证据。

推事认为，讽刺的是，校方声称一连串的做法是出于善意，但事实恰恰相反。“这些行为完全欠缺一般人当面对处于弱势的人，所应体现的敏感度与关怀，更何况法律还要求雇主合理照顾员工的健康与安全。”

女子如果继续受雇，将面对健康进一步恶化的风险，推事指出，女子合理地选择辞职和保住健康，但她不算是自愿辞职，而是被迫这么做，在法律上属于被解雇。由于雇主没有正视她的健康问题并做出合理的替代安排，女子的解雇不具有正当理由，推事为此谕令雇主对女子做出赔偿，包括三个月的收入损失，以及补偿女子所承受的伤害。