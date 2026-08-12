我国将密切关注青少年加入私会党的趋势，包括培训教师和社工提高他们辨识相关迹象的能力。新加坡少男辅育所也将推出“脱离帮派”计划，协助迷途青少年重回正轨。

防止犯罪、重犯和改造跨部门委员会（National Committee on Preventing Offending and Re-offending，简称NCPR）在完成约两年多的调研后，提出最新并将落实的其中两项建议。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期三（8月12日）在关怀网络研讨峰会（CARE Network Summit）上，宣布NCPR第三任期所做的建议时指出，本地青少年私会党情况大致受控，但及早干预依旧至关重要，因为加入帮派与犯罪活动增加有关。

“我们的青年是国家未来的栋梁，我们必须竭尽所能帮助他们发挥潜能，远离犯罪。青少年犯罪率近来上升，凸显了持续关注这个问题的必要。”

新加坡监狱署的数据显示，2025年未满21岁的囚犯共有418人，较2024年的307人增加36.2%。

NCPR提出的连串新建议包含13项措施，旨在预防青少年犯罪、预防青少年加入私会党、加强对年长囚犯和释囚的社区援助，以及加强给予囚犯家庭的支持。

其中，新加坡警察部队的私会党取缔组将为教师和社工开办课程，内容涵盖本地青少年私会党的情况、辨识青少年加入私会党的早期征兆，以及可参考的转介机制。首个工作坊将在明年上半年开办，预计有120名教师和社工参与。

警方也将与社会及家庭发展部合作，在新加坡少男辅育所（Singapore Boys’ Home）推出“脱离帮派”计划（Gang Renunciation Programme），协助青少年重回正轨。

社会及家庭发展部将和教育部、学府和SHINE儿童与青少年服务携手，培养更多青年成为罪案防范大使，鼓励边缘少年做出正确选择，避免误入歧途。当局希望到了明年，将参与计划的学校从目前的八所增至20所。

黄丝带关怀机构义工法尔汉（38岁，调度司机）年少时曾加入私会党，后来因伤人和嗜毒等原因多次入狱。他受访时指出，通过观察青少年的走姿、谈吐，以及在课本或鞋子上涂画的特定符号等日常细节，大概就能初步判断他们是否已加入私会党。

但他坦言，教师要真正赢得边缘少年的信任，让他们愿意接受帮助，需要很多耐心与关怀。

年长囚犯和释囚是另一关注重点

年长囚犯和释囚，也是NCPR提呈的最新建议与措施里，另一重点关注。

唐振辉说，通常提到犯罪和改造，都不会想到年长囚犯和释囚。但在2025年，60岁以上的囚犯占了总囚犯人数的约17％。

“年长释囚往往面对他们特有的挑战，导致他们更难融入社会。虽然年龄不应是获取第二次机会或重返社会的障碍，但年长囚犯和释囚通常缺乏家庭和社会支持。他们的健康状况也比较差，要在60多岁找到一份合适的工作并不容易。”

为此，新加坡监狱署将与社区伙伴合作，让年长囚犯参加适合的活动，了解如何规划公积金和管理自己的慢性疾病。今年约有150名年长囚犯可通过这些活动受益。

监狱署也会与黄丝带新加坡及社区伙伴携手，扩大释囚的职业选项，包括在活跃乐龄中心工作等。

黄丝带新加坡副科长（技能部）金资深说，只要囚犯有心找工作，他们就会尽力协助。当局也吁请公司企业，尽可能给予囚犯面试的机会，评估对方是否具备所须的条件，再做决定。