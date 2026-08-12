携带伪造的政府机构印章和假员工证件试图入境我国实施诈骗，一名23岁马来西亚籍男子将被控。

新加坡警察部队星期三（8月12日）发文告说，驻守兀兰关卡的移民与关卡局人员，于星期二（11日）在巴士抵境大厅拦下这名男子，并指示他接受进一步调查。

执法人员从男子身上搜出伪造的最高法院及内政部徽章的印章。（新加坡警察部队提供）

执法人员在检查过程中，从他身上搜出伪造的最高法院和内政部徽章的印章，以及数张印有他本人照片的假员工证件。

根据警方提供的照片，这些假证件印有桥水投资公司（Bridgewater Associates）、Jubilee Quest Capital、Straiton Capital等多家公司的名称与标识。调查显示，这名男子过去从未受雇于这些证件所显示的任何机构。

警方指出，诈骗分子一般会利用这类假证件及官方物件增加可信度，让受害者误以为自己是与正规机构的工作人员打交道，从而坠入骗局。

男子将在制作或持有伪造文书，并意图用以进行伪造罪的罪名下，于星期四（13日）被控上法庭。罪行一旦成立，男子可被判处坐牢最长七年和罚款。

警方呼吁公众在投资时务必谨慎，尽可能提问，了解投资项目，留意对方是否无法回答；调查交易平台的业主、管理层和董事，评估投资项目是否可信；利用金融机构名单、交易代表名册和投资者警惕名单等金管局资源，证实交易平台的可信度。

公众可通过新加坡法院官方网站列出的官方联系渠道，核实法院文件的真伪。

警方提醒，新加坡政府官员绝不会通过电话要求公众进行转账、转交贵重物品、提供银行户头资料、安装非官方应用或把电话转接给警方等。