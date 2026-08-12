中国国务院前总理朱镕基在担任上海市长和总理任内先后三次访问新加坡，他的战略眼光让我国政要印象深刻；尤其是2000年在亚细安系列峰会上首次提到建立中国—亚细安自由贸易区，出乎亚细安各国领导人意料。

2012年9月，时任新加坡总理李显龙访华，在中共中央党校演讲时就曾评价，朱镕基推动中国和亚细安启动自贸谈判，是一项大胆的决定，所考虑的不仅仅是经济利益，也凸显双方要建立密切关系的战略思想。

在2000年曾任新加坡贸工部长的杨荣文，2020年新中建交30周年之际，为《联合早报》撰文时也回顾，朱镕基当年在亚细安峰会上提出建立自贸区建议，让亚细安领导人一时不知如何回应；但新加坡看到了维护地区稳定的历史机遇，带头争取亚细安积极回应，也极力为其他九个成员国向中国争取“提早收获”的承诺。

中国—亚细安自贸区于2010年正式建立并全面启动。截至2025年，中国与亚细安的进出口总值已突破1万亿美元，中国也连续16年保持亚细安第一大贸易伙伴地位。双方也在2025年签署了涵盖数码经济、绿色经济和供应链联通等新领域的“3.0版升级议定书”。

1997年面对金融危机 承诺人民币不贬值

朱镕基的战略眼光，也在1997年亚洲金融危机期间的人民币政策上充分展现。

当时，中国正面对东南亚各国货币大幅贬值、出口受阻的巨大压力，朱镕基承诺不会让人民币贬值，也获得我国政府的高度赞扬。

时任总理吴作栋1999年11月在欢迎朱镕基到访的晚宴上致辞时指出，不让人民币贬值的决定使金融危机的影响受控，也推动了本区域的经济复苏。他说：“中国的决心让人留下深刻印象，人们不会忘记它对区域经济的稳定所作的贡献。”

任上海市长期间参考我国经验 推行住房公积金制度

朱镕基（左三）1999年访问我国期间，曾与夫人劳安（左二）一起参观大巴窑组屋区，并走入三户本地家庭的住家作客，了解新加坡人的日常生活。图为朱镕基在大巴窑4巷第81座组屋参观时，与屋主邓伟华一家人亲切互动。（档案照片）

更早之前，在朱镕基担任上海市长时期，他对新加坡的公积金制度和政府组屋特别感兴趣。1990年首次访问我国，他就重点考察了我国的组屋建设与公积金管理模式，并在上海率先试点住房公积金制度。1999年他以总理身份再访时，除了走访大巴窑组屋区，还走进三户人家作客，也邀请建屋局组团到北京，与中国分享新加坡发展公共住屋的经验。