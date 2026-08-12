内政部近期发现超过500个冒充内政部及内政团队机构的虚假网站，并立即采取措施将这些网站关闭。

根据目前的调查，没有证据显示这些虚假网站用于实施诈骗或窃取公众的个人资料。同时，也没有证据表明内政部或内政团队机构的系统被入侵或未经授权访问。

内政部星期三（8月12日）晚上在脸书发文说，当局获悉有一些虚假网站冒充内政部及七个内政团队机构，即新加坡警察部队、中央肃毒局、新加坡民防部队、移民与关卡局、新加坡监狱署、内政团队科技局，以及内政团队学院。

内政团队科技局星期一（10日）发现这些虚假网站，并立即采取措施将这些网站关闭。截至星期二（11日），所有相关网站均已被关闭。

这些虚假网站仿照内政部及相关内政团队机构官方网站的品牌标识，并复制官方网站上公开提供的内容，因此可能误导公众，使他们误以为自己访问的是内政部或内政团队机构的官方网站。

内政部提醒公众，在访问声称属于内政部或内政团队机构的网站时，应保持警惕，并采取以下预防措施：

一是核实网站地址。官方政府网站的网址以“.gov.sg”结尾。在提供任何个人资料或敏感信息之前，务必仔细检查网站地址。

二是留意异常情况。注意是否存在异常的网站地址、拼写或语法错误、质量较差的图片、失效链接，或者无法正常运作的网页和功能。

三是通过官方渠道访问政府服务。在可能的情况下，应通过官方机构网站、gov.sg门户网站，或直接在浏览器中输入网站地址来访问政府网站，不要点击来自未经请求的信息、电子邮件、社交媒体帖子或广告中的链接。

如果公众发现任何可疑的、冒充内政部或内政团队机构官方网站的网站，可拨打ScamShield防诈骗热线1799 或通过警方的网站（ www.police.gov.sg/i-witness ）的I-Witness平台举报。

内政部将继续密切监控有关情况，并与相关机构及合作伙伴合作，以识别并对任何冒充内政部或内政团队机构的网站采取适当行动。