李芳芳是广惠肇留医院的义工，经常去医院跟卧病老人聊聊天、唱唱歌，这些看似稀松平常，却正是这些年长者最需要的陪伴。

64岁的李芳芳说，年长者有时候并不需要义工做些什么，静静陪伴着，轻轻握住他们的手，就足以让他们感受到从掌心传来的温暖。

这名退休钢琴教师受访时说，她的义工路始于2012年。那年，她读完美国畅销小说《相约星期二》（Tuesdays With Morrie），深受书中的关怀与陪伴情节触动。于是，在朋友邀约下，她加入广惠肇留医院的义工行列。

她坦承，她最初对于照护年长者一无所知，也不懂得如何与院中老人沟通交流。语言不通也是障碍，她本来只会说华语、英语和马来语，院中的老人更习惯说方言。为了更好地跟老人沟通，她用心学方言，陆续学会广东话、潮州话和福建话。

在做义工的过程中，她也通过广惠肇留医院，报读由新跃社科大学主持的“回忆引导”课程，学习如何利用游戏、照片和音乐等方式与院友互动，引导他们回忆童年生活、成长故事和人生经历，并鼓励他们与大家分享。

李芳芳每个星期二到广惠肇留医院病房，陪伴卧床长者，也会用手机播放老人喜爱的歌曲。（广惠肇留医院提供）

李芳芳与老年人的接触日益加深，感触也更多，人生体会也更深刻。“我们常说人生无常、要活在当下。有时候这个星期刚和这个阿嫲聊天，下星期她就走了；有个阿公特别喜欢福建歌《爱情骗子！我问你》，每回都要求播给他听，后来他突然就中风插管了。这让我更珍惜每一次和他们见面的机会。”

2024年9月，李芳芳因心血管阻塞做了手术，术后康复期约两个月。康复后，她又立刻回到义工岗位。她笑着说：“经历了一场大病，我更领悟到人生无常。现在不做，还要等到什么时候呢？”

李芳芳鼓励大家迈出第一步，加入义工行列，按个人时间作出安排，到适合自己的领域帮助有需要的人。“赠人玫瑰，手有余香。你在帮助别人的时候，内心也会感到无比快乐，那份喜悦是无法替代的。”