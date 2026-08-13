新加坡食品局2019年成立后，主席林泉宝为我国的食品安全与保障奠定稳固基础，也因此协助我国度过冠病疫情等危机。

现年64岁的林泉宝（64岁）军人出身，40多年来献身公共服务事业，为新加坡的国防、教育、外交、科研创新和食品安全贡献良多，今年获颁国庆日功绩奖章。

永续发展与环境部在授勋赞词中说，身为食品局创始主席的林泉宝以稳健的领导力，带领食品局度过冠病疫情等危机，确保本地食品供应稳定，并为新加坡未来的食品安全制定战略。

他凭借担任新加坡科技研究局（A*STAR）主席期间所累积的丰富经验，带领食品局为我国开创新型食品监管框架，并推出新加坡食品故事科研计划。

林泉宝于2000年4月至2003年3月担任新加坡武装部队三军总长，2003年7月出任教育部第二常任秘书，隔年7月任常秘。2007年4月，他出任新科研主席，2019年领导食品局。他也曾任新加坡驻以色列非常驻大使。

担任教育部常秘期间，他主持大学自主和研究评估工作，也参与创办北烁学校的计划。他也是南洋理工大学李光前医学院的创始主席。

对于获颁功绩奖章，林泉宝说，有机会在国防与安全、外交、教育、科研与创新，以及食品安全等多个领域为国家和人民服务，令他深感荣幸。

他说，这个奖章不仅是对他的个人肯定，也是对一路上给予他支持、与他共事的团队的认可，这包括公共服务领域、私人领域和国际机构的合作伙伴。

林泉宝说：“就个人而言，看到自己的努力为他人带来改变，是我身为公务员最大的满足感之一。我最近出席北烁学校20周年庆活动时，再次深刻体会到这点。”

北烁学校录取小学离校考试不及格的学生，为他们提供另一条升学路径，让他们从实践中掌握技能。学校刚在7月举办20周年庆晚宴。