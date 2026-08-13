医药理事会主席徐炎青教授投身医疗工作超过50年，对我国的医疗转型和医学教育贡献杰出，获颁功绩奖章。

现年76岁的徐炎青教授1973年毕业自新加坡大学医学系，1980年代是医生工会会长，后来进入保健卫生部（当时称卫生部）服务。他在医疗界服务经验丰富，包括领导陈笃生医院的转型工作。陈笃生医院2014年授予他荣誉顾问医生的职衔，以肯定他对发展医院和培养医生作出的长期贡献。

2011年，他升任国立健保集团首席执行总裁，带领集团转型成为我国三个区域医疗系统之一。2015年卸任后，他成为集团新顾问理事会计划下的首名高级顾问，继续协助集团领导层，并通过国立健保集团学院培养人才。

徐炎青担任医理会主席期间，致力于改善组织结构，加强与医学界的交流，并且同健卫部着手改进医理会处理纪律事件的程序。

健卫部在授勋赞词中说，徐炎青教授不仅在领导公共医疗和专业监管方面表现杰出，也为医疗政策和医学教育献力。

延伸阅读 7491人获各级国庆奖章 自1997年来人数最多

他2019年出任医理会主席，在《医生注册法令》修订后监督有关调整的落实，包括优化处理投诉和纪律事件的程序、强化监管框架。他通过国立健保集团、医理会和健卫部委员会所作贡献，对我国的医疗体系影响深远。他也是其他政府机构的顾问，对公共服务的贡献广泛。

对于获颁功绩奖章，徐炎青通过电邮说：“我有幸与不同的医疗团队共事，包括关怀病患、一心为国的医生和医疗护理人员。这份殊荣不只属于我个人，也属于他们。能有机会为医疗保健、医疗监管，以及培养新生代医生作出贡献，我心存感激。”