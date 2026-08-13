榜鹅综合社区中心的小贩中心星期六（8月15日）更换运营者，小贩中心过去面对人流不足的问题，受访摊主和居民期待能够增加食物选择、引进有特色的摊位，并延长营业时间，以吸引客流。

榜鹅综合社区中心（One Punggol）的小贩中心将由连锁咖啡店业者金味集团子公司Hawkermania接手经营，标价364万元。原来的业者是Timbre+Hawkers。

Hawkermania近期在官网和脸书专页招租摊位，邀请餐饮业者进驻，并招聘咖啡师傅、收银员和档口助理等。根据官网，小贩中心将举行开幕庆典，安排现场表演、美食优惠、游戏互动、促销和社区活动。中心共有34个摊位，可容纳约700人。

面对周边商场竞争 日常人流成最大挑战

售卖花生汤圆的摊主沈伟翔（36岁）受访时说：“这里最大的问题是没有人流，跟谁管理没有关系，主要还是地点的问题。”

营业了四年，他认为小贩中心地点偏僻，周边缺乏人流来源，附近有榜鹅水滨坊购物中心，居民往往会选择到商场内用餐，不会特地走到小贩中心。

沈伟翔指出，平日没有活动人流少，周末因为人民协会举办活动，才会有居民到访。目前能够吸引居民前来的设施只有图书馆，他希望榜鹅综合社区中心大楼可以引进超市，也期待下半年启用的榜鹅区域体育中心能带来更多人潮。

榜鹅综合社区中心的小贩中心在平日中午时段人潮稀疏，摊主希望新经营者接手后能带动人气。（白艳琳摄）

荣记炸鸡摊摊主叶詠豪（38岁）透露，租金保持不变，但每月洗碗费减少，对摊贩来说是好消息。过去每个月洗碗费顶限约2000元，按每个碗2角钱计算，未来顶限调低至1100元。

洗碗费下调减负担 摊贩考虑调整售价

在付款方面，过去使用Timbre应用付款的顾客可获得10%的折扣，如今换了运营者，摊贩不再需要承担这10%的折扣，因此考虑调整或降价。

叶詠豪认为，金味集团在本地咖啡店业界有知名度，首次接手小贩中心会让食客产生新鲜感。“他们以煮炒闻名，期待会带来煮炒食物选择。”

福源麻辣香锅摊主李洪宇（46岁）指出，营业时间和食物选择也是影响人流的因素。

他说，自己的摊位依靠晚间客流，但目前风扇和抽风设备大约晚上9时就关闭，一些摊位晚上8时、9时便陆续收摊，让顾客觉得小贩中心很早就关门，便不会来吃晚餐。“希望风扇和抽风设备能够运作至较晚时间，我们希望可以保留晚上的食客。”

李洪宇也希望新经营者丰富餐饮选择。他观察到目前有不少面食摊，食物种类重复，他计划增加煮炒和湘菜等食物，例如小炒肉、麻婆豆腐、腊肠炒烟笋和干煸四季豆。租金保持不变，食物价格保持不变。

除了人流，李洪宇也希望新经营者改善跟摊贩的沟通，过去进行消防演习和设施测试时，有时安排在中午或下午营业时段，风扇设备关闭，影响摊贩生意。

他期待邻近的榜鹅区域体育中心启用后，能为小贩中心带来更多顾客。

食客希望小贩中心增加特色美食摊位，丰富食物选项，以提升小贩中心吸引力。（白艳琳摄）

居民盼增加特色摊位和食物选择

《联合早报》记者中午到小贩中心采访，发现有至少五个摊位在繁忙时段没有营业。榜鹅居民林慧雯（30岁，销售人员）指出，虽然住在附近，却未必会特地到小贩中心用餐，除了需要步行10分钟，另一个原因是这里缺乏让人专程来吃的特色摊位。

她举例说：“附近的榜鹅海岸小贩中心有米其林推荐小贩美食，例如港式猪肠粉、咖哩鸡面和福建面，我和朋友就会去吃。”

居民陈美兰（67岁，退休）说：“刚好带孙女来图书馆才会在小贩中心用餐，否则这里没有东西逛，摊位有时没有开，食物选择比较少，就不会来。”