三司特别庭指工人党秘书长 毕丹星 向国会做伪证，行为不诚实，谕令将他从律师名册除名。休庭后，毕丹星对守在庭外的媒体表示不会对本案置评。

新加坡律师公会因毕丹星向国会特权委员会作伪证被治罪，星期四（8月13日）向三司特别庭申请撤销其律师资格。

由梅达顺大法官、加南拉美斯法官与施奇恩法官组成的三司在听了代表律师公会与毕丹星双方律师的陈词后，批准律师公会的除名申请。整个聆讯不到半小时就结束。

代表律师公会的德尊律师事务所高级律师开明德进行陈词时说，由于毕丹星犯下刑事罪，根据律师专业法令，公会必须援引第98节条文，申请对毕丹星进行处分；公会的做法，与处理其他涉及刑事罪名的律师没有两样。而且，在过往同类律师处分案件中，凡刑事罪行涉及不诚实行为的律师都会被除名，因此公会吁三司以处理其他案件的标准，同样处理本案。

近40名公众也在星期四早上前来听审。

2024年3月，毕丹星被控两项触犯《国会（特权、豁免和权力）法令》的罪名。国家法院在2025年2月裁定毕丹星作伪证罪名成立，判处罚款1万4000元；同年12月，高庭对毕丹星的上诉案作出裁决，维持原判。

根据过往律师纪律处分案件的判例，当律师的不当行为涉及不诚实的成分，三司可以裁定律师在品格上有严重缺陷，不具备执业资格。

过去因不诚实行为、被三司特别庭除名的律师包括律师事务所前管理合伙人王赐安，他未经授权就转走客户的3315万余元款项，在2022年被三司撤销执业资格。