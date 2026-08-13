为进一步缓解生活费压力，政府将在今年9月向超过240万名符合条件的成年新加坡公民，发放400元至600元的强化版生活费特别补助（Enhanced COL Special Payment）。低收入群体将获得更多支持。

总理兼财政部长黄循财早前在2026年财政预算案中宣布，向合格公民发放200元至400元的生活费特别补助。政府随后于4月7日发表部长声明，决定进一步加大支持力度，提高发放金额。

根据财政部星期四（8月13日）公布的细节，凡在2026年年满21岁、拥有不超过一套房产，且2025估税年的可评估收入（Assessable Income）在10万元或以下的国人，均符合领取资格。

政府在评估补助金额时，也会考量受益人居住房屋的年值（Annual Value），以精准支持中低收入及需要更多援助的群体。

符合条件的国人无需额外申请，款项将于9月9日起自动入账。公众可即日起使用Singpass登录官方补贴网站govbenefits.gov.sg查询个人资格。财政部鼓励国人在8月30日之前把身份证号码与PayNow绑定，以便在9月9日收到这笔现金补助。未能提前绑定的国人，相关补助也将通过其他渠道陆续发放。

当局近期将陆续通过“gov.sg”官方发送的手机简讯通知合格受惠者；未在Singpass登记手机号码者，则会收到邮寄至身份证登记地址的纸本信件。