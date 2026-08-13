新加坡作为小国，在善用公共卫生资源的基础上，各方更应具备“以防万一”的心态，为应对各种“未知的未知”做好万全准备。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期四（8月13日）在第20届新加坡公共卫生与职业医学会议上致辞时指出，公共卫生重在防患未然，不仅要做到“即时响应”（Just in time），更得要“以防万一”（Just in case）、未雨绸缪；对人才的投资是其中最重要的一环。

陈振声说：“‘即时响应’系统精简且高效，只在需要时才部署资源。但在国防和公共卫生领域，单靠这种思维是不够的。当危机降临时，我们几乎没有时间从零开始建设应对能力；我们都知道，无论在医学还是国防领域，能力的建设和落实都需要数年之久。”

他以新加坡武装部队医疗系统为例指出，准备工作不是从军人报病时才开始，而是从入伍前的体检、医疗分级，到心脏健康筛查等就启动；这些流程也并非例行公事，而是风险识别。

新加坡公共卫生与职业医学会议由新加坡专科医学院（Academy of Medicine Singapore）和旗下的公共卫生与职业专科医学院联办，并与新加坡武装部队军医团合作。

今年的大会主题为“从日常预防到应急准备：跨部门协作捍卫健康”，为期两天的会议吸引超过350名来自医疗保健、公共卫生、政策制定和国防领域的代表参加。

陈振声致辞时提醒，面对当前的全球局势，“从预防到准备”的大会主题非常贴切，它促使各方思考应如何从个人、团队和社会体系防范“未知的未知”，这也是现今地缘政治、医学和公共卫生信息领域面临的最大挑战。

他说：“疾病爆发就是一种‘未知的未知’，比如冠病疫情。我们知道这类公共卫生事件会发生，但不知道何时发生。这看似简单，但我们要做的不仅是预防，而是要做足应急准备。我们把口罩和抗病毒药物纳入国家储备，结合武装部队的战备医疗物资储备，正是体现这种思维的战略投资。”