后港新民中学星期四（8月13日）早上接获炸弹威胁，全校师生紧急疏散。目前，学校已恢复正常上课。

根据新民中学发给家长和监护人的通知，学校接获炸弹威胁警报后，立即于早上8时28分启动紧急疏散程序。通知指出，警方已对校园进行彻底搜查，未发现任何可疑物品。校方也强调，所有学生和职员均已清点确认安全。

目前，学生们已返回教室，日常课程安排已恢复正常。

据《联合早报》探悉，这起炸弹威胁事故源于课室内一张声称有炸弹的字条，校方随即疏散全体师生及职员，并报警处理，以策安全。

针对这起事故，警方受询时证实，于2026年8月13日早上约8时20分接到通报，称新民中学发生一起疑似炸弹威胁事件。警方与校方人员在校内进行了全面检查，未发现可疑物品。

警方将依据刑事法典第268A条文，也就是散播威胁性虚假信息的罪名下展开调查。该罪名可判处最高七年监禁、罚款最高可达5万新元，或两者兼施。

警方高度重视所有安全威胁，并将对蓄意传播炸弹威胁虚假信息者依法严惩，绝不姑息。

警方目前相信还在追查字条来源，调查还在进行中。