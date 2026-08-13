借公共交通补助券之名盗取账号的骗局卷土重来。骗子通过Telegram发送虚假信息，声称符合条件者可领取600元补助券，诱骗收件人点击钓鱼链接并提供验证码，盗取账号。

新加坡警察部队星期四（8月13日）发文告说，近期又出现假借公共交通补助券行骗的案子。骗子通过Telegram接触受害者，诱导他们点击声称与公共交通补助券有关的链接，并提供Telegram验证码，从而取得受害人账号的控制权。

警方公布的诈骗信息截图显示，骗子冒充新加坡交通部，通过Telegram转发一张所谓的公共交通补助券宣传图，声称符合资格的居民可申请600元的“2026年公共交通补助券”，并附上链接，让公众查询资格和提交申请。

受害者点击链接后，会被带到虚假网页，被要求填写姓名、手机号码、身份证号码和Telegram一次性验证码。受害人一旦交出验证码，骗子就接管Telegram账号。

警方说，遭盗用的账号随后会被骗子用来向受害者的Telegram联系人发送类似钓鱼链接，或把他们加入宣传虚假投资计划的聊天群组。受害者往往是在朋友告知收到账号发出异常信息，或发现Telegram出现未经授权的活动后，才惊觉账号遭盗用。

警方强调，交通部不会通过Telegram联系公众，也不会要求公众点击链接以领取公共交通补助券。所有正规的公共交通补助券信息，都会通过交通部官方网站或获授权的社交媒体账号发布。

警方也促请公众为Telegram账号开启双重验证，不要向他人透露验证码或一次性密码，也不要对来历不明的信息提供个人资料。

此外，点击链接前应仔细检查完整的网址，新加坡政府官方网站的网址均以“.gov.sg”结尾；可使用ScamShield应用核实可疑信息、电话号码或网站。

若怀疑有诈，应立即通知银行，并向相关网络平台举报可疑活动。若有疑问，可拨打全天候ScamShield热线1799查询。