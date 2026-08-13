林鼎弃保潜逃，藏身马国新山公寓民宿，屋主受访透露，林鼎被捕后留下数件上衣、长裤、内裤及几本英文书，还有一杯凉透的淡奶茶。

马国警方上门捉人时， 林鼎还在喝着淡奶茶。（受访者提供）

《新明日报》连日独家报道，当律师超过30年的现任人民之声党秘书长兼人民联盟秘书长林鼎（61岁）弃保潜逃至马国新山，藏身南钥城一带的Southkey Mosaic Condominium公寓，被马国警方逮捕后，最终押返新加坡。

林鼎藏身的公寓单位其实是一个民宿，记者辗转联系上屋主，不愿透露姓名的女屋主透露，单位是莫哈末亚当（Mohamad Adam）预订、付款及办理入住手续，自己接获警方通知时也感到惊讶。

她透露，按警方要求查看入住记录，8月3日至8月7日期间，登记的只有莫哈末亚当，但公寓保安翻查闭路电视，确认对方领取房卡及钥匙后，实际入住的竟是林鼎。

“警方上门时，我并不知道他是通缉犯。他看起来就是一个普通阿叔，也不是凶神恶煞的样子，只知道他是新加坡人。”

根据报道，协助林鼎潜逃的其中一名被告就是莫哈末亚当。

据了解，林鼎入住的单位是一房一厅，一晚住宿费100多令吉（约30新元）。单位内有双人床、电视、饭桌、沙发、Wi-Fi、洗衣机、冰箱及熨斗等，用品一应俱全。

屋主说，莫哈末亚当原本预计在7日退房，但林鼎6日就被捕。“警方当天也交代我们不要碰屋内的东西，直到隔天退房时间，才能进去整理。”

屋主透露，林鼎在单位内留下几本英文书籍及一些衣物。照片显示，衣物包括一件灰色上衣、一件蓝色上衣、一条黑色长裤、两条内裤。

“相信他为了打发时间，带了一些书来阅读。我们也联系不上订房的人，因为他应该也被抓了，相信也不可能回来拿，所以东西都丢了。”

屋主透露，整理房间时，发现保持得相当整洁。“我们打扫时，屋内其实没什么垃圾，他算是住得蛮干净的好房客。”

此外，屋主也透露，单位内还留下了一杯只喝了几口的淡奶茶，或是林鼎被捕前所冲泡。“可能他当天要喝茶，警察来了就没心情喝了，简直是人走茶凉。”

完整报道，请翻阅2026年8月13日的《新明日报》。