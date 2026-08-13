新加坡总理黄循财致唁函悼念中国国务院前总理朱镕基，形容他是新加坡的老朋友，并指朱镕基对中国发展以及对新中关系的卓越贡献，将为世人长久铭记。

朱镕基星期三（8月12日）在北京病逝，享年98岁。

黄总理星期四（13日）向中国总理李强发唁函，代表新加坡政府对朱镕基逝世向中国人民致以深切慰问。

根据我国外交部文告，黄总理在唁函中说，朱镕基在他漫长而卓越的公共服务生涯中，以非凡的远见和决心推动中国经济改革，并带领中国于2001年加入世界贸易组织。

朱镕基生前与新加坡建国总理李光耀和第二任总理吴作栋多次会面。1999年，朱镕基到新加坡进行正式访问期间，还在尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）举办的第17届“新加坡讲座”上发表演讲，成为首位在这个讲座系列发表演说的中国领导人。

黄总理说，朱镕基当年的演说彰显了他的战略远见，指出中国的经济发展与增长将惠及亚洲和世界。朱镕基还提议亚细安与中国成立自由贸易区，以深化彼此的经济联系。“如今，他的愿景已实现，中国已成为新加坡及区域各国的重要经济伙伴。”

中国—亚细安自贸区于2010年正式建立并全面启动。截至2025年，中国与亚细安的进出口总值已突破1万亿美元（约1.28万亿新元），中国也连续16年成为亚细安第一大贸易伙伴。双方也在2025年签署了涵盖数码经济、绿色经济和供应链联通等新领域的“3.0版升级议定书”。

黄总理指出，新中关系在朱镕基的领导下也取得显著进展。他是新中两国首个政府间合作项目——中新苏州工业园早期的支持者。上世纪80年代末担任上海市长期间，朱镕基也鼓励新加坡和上海的官员相互交流与学习。

黄总理说：“这些努力为新中两国今天享有的紧密关系和广泛交流奠定了坚实基础。朱镕基总理对中国的发展以及对新中关系的卓越贡献，将长久为人们所铭记。”