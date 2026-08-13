第三代女鱼贩将鱼摊搬到网上销售，盼延续父亲数十年来累积的选鱼经验，将“湿巴刹”的温度，带给新一代习惯网购的消费者。

郭慧婷（37岁）的爷爷1950年代在雅柏中心湿巴刹起家，后来由她父亲郭芝茂接手，她自幼便不时会到鱼摊帮忙。

2020年底，郭慧婷放弃销售业，创立Seamonger线上海鲜销售平台。父亲已退休，实体摊位已结业。她则继续透过线上方式延续这门生意。

谈及创业初衷，郭慧婷接受《新明日报》访问时透露，这其实源于日常生活中的小事。“每当朋友来我家试试我的手艺，我都会端出爸爸鱼摊上的海鲜，大家几乎每次都会赞叹好吃，追问我在哪里可以买到。”

这引发了郭慧婷深思，父亲花费不少心血采购高品质海鲜，但除了老顾客，外人很难知晓，因为在没有电商平台的情况下，了解这个摊位的途径是亲自到访鱼摊。然而，她这一代的新加坡人已更倾向于在线上购买生鲜。

“我看到一个可以将两代人连接起来的机会，把父亲多年积累的选鱼知识、经验和对品质的坚持，以更便利的方式分享给更广泛的客户群体。”

她忆述，父亲以前在湿巴刹卖鱼时，顾客只需询问当天有什么新鲜渔获，父亲便会一一回答并提出建议。正是这样的互动，建立了老顾客对鱼摊的信任。

不过，一般要转型到线上销售时，顾客再也无法通过这种方式选鱼。

按顾客需求推荐海鲜 “就像爸爸以前做的一样”

“在湿巴刹，鱼贩可以直接解释这些不同，可是在网络平台，一定要尽可能描述海鲜的重量、产地、处理和分装方式等等。我也常常会问顾客家里有几个人、孩子今年几岁等等，根据不同家庭的情况，提供不同的建议，就像以前爸爸做的那样。网站虽然现代化，但背后的标准依然跟随传统。”

她补充，平台未来还将增加更多针对年轻父母的教育性内容，将属于湿巴刹的日常与温度，用另一种方式延续，包括分享如何为幼儿挑选和烹饪海鲜。

完整报道，请翻阅2026年8月13日的《新明日报》。