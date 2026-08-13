新加坡红十字会捐赠5万元，支持哥伦比亚西部地震的人道主义救援行动，同时再捐款5万元，用于委内瑞拉地震后的救灾与重建行动。

哥伦比亚西部星期一（8月10日）发生7.4级强震，已造成250多人遇难，另有多人受伤或下落不明。新加坡红十字会星期四（8月13日）发布的文告指出，向红十字会与红新月会国际运动（Red Cross Red Crescent Movement）伙伴捐赠的款项将用于当地主导的人道主义救援行动，并支持临时庇护所、食品和基本赈灾物资及医疗等紧急人道主义工作。

委内瑞拉北部早前于6月24日先后发生7.2级和7.5级地震，近6125人遇难，逾1万6740人受伤，约1万7907人流离失所。此前，新加坡红十字会已向委内瑞拉红十字会及红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）提供了第一笔10万新元的援助款项。至此，新加坡红十字会对委内瑞拉地震的总援助金额已达15万元。

上述捐款在新加坡红十字会举办的“人道主义之夜”上宣布。援助款项由新加坡红十字会主席陈开河象征性地递交给了委内瑞拉驻新加坡大使，以及哥伦比亚驻新加坡大使馆副馆长。他们代表受灾民众接受了这笔捐赠。

新加坡红十字会也已启动“重建家庭联系”（Restoring Family Links）服务，受地震影响并与亲人失联的人可发送电邮至rfl@redcross.sg寻求援助。

针对委内瑞拉地震的公开募捐活动将持续至9月30日，公众可浏览新加坡红十字会网站了解捐款详情：https://redcross.sg/venezuelan-earthquake-response。