新加坡和中国辽宁省之间的合作已从贸易和投资扩展到新领域，新加坡也准备好成为辽宁下一发展阶段中，值得信赖的长久合作伙伴。

我国社会及家庭发展部长马善高星期三（8月12日）在脸书发文总结本周在辽宁省会沈阳的访问行程，形容此次访问富有成效。

马善高写道，他前往沈阳出席新加坡—辽宁经贸理事会会议，并与中共辽宁省委书记许昆林、辽宁省长王新伟及辽宁省代表团会面，重申新辽之间牢固持久的伙伴关系。

新辽经贸理事会2003年成立，马善高和王新伟分别为理事会新方和中方联合主席。二人星期二（11日）共同在沈阳主持时隔七年召开的理事会会议。

马善高在脸书写道：“过去20多年来，我们的合作已经从贸易和投资扩展到新领域，这次访问充分展现了双方未来还能开展更多合作。”

延伸阅读 马善高许昆林会面 新辽经贸理事会时隔七年再举行共拓新商机

马善高在沈阳期间，参观了当地的机器人制造商新松和信息技术业者东软集团，也走访新加坡上市公司全民牙科（Q&M Dental）集团即将落成的旗舰牙科医院。

他说，新加坡愿成为辽宁下一发展阶段值得信赖的长久合作伙伴，期待新辽合作能更上一层楼。

新辽双边贸易额去年达118亿元人民币（22亿新元），新加坡累计投资超83.4亿美元（106.8亿新元），涉及逾1100个项目。