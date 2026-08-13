新加坡管理大学心理学教授陈振中受邀加入由世界银行集团与智库全球发展中心成立的专家小组，探讨中低收入国家如何提高收入和减贫的问题，并提出相关的政策建议。

新大上星期三（8月5日）发文告说，新成立的“全球技能咨询专家小组”（Global Advisory Panel on Skills，简称GAPS），将聚焦人工智能与数码科技迅速发展对社会经济带来的挑战，研究如何通过技能培训与再培训，协助各地劳动力适应迅速转型的就业市场。

这个专家组将梳理全球证据与经验，评估哪些干预措施可最有效地协助中低收入国家提升劳动者收入水平，以及减轻贫困问题。专家组提出的建议，将为各国政府与国际发展机构在制定技能发展与就业政策时提供参考。

汇聚各界顶尖专家 配合高级别咨询委员会

这个小组预计规模上限为22人，都是全球学术界、公共政策及各专业领域的专家，任期为两年。专家组虽独立运作，但与世界银行集团的另一项高层倡议——“就业问题高级别咨询委员会”相辅相成。

委员会由我国总统尚达曼与智利前总统巴切莱特担任联合主席，主要从宏观层面探讨就业与经济发展议题；新成立的技能专家小组则提供数据与分析支持，为具体政策建议提供依据。

文告指出，陈振中受邀是基于他在社会与行为科学领域的研究成就，并且推动了以实证为基础的公共政策的制定。他在研究人们如何适应职场变化方面，有着丰富的经验。他2022年获颁“雷蒙德·卡泽尔奖”（Raymond Katzell Award）；这个奖项由权威的美国心理学组织颁发，陈振中是历来第一位获此殊荣的亚洲人。

获邀加入国际专家小组，陈振中深感荣幸。他说：“希望能把严谨的科学研究转化为实际解决方案，协助各国应对快速变化的科技和经济环境，尤其是在培养未来工作所需的技能和提升适应能力方面发挥作用。”

他说，这项任命不仅是对个人的肯定，也反映了不同背景与专长的人可以共同为应对全球挑战作贡献。“新加坡能在这些重要国际议题中发声固然可喜，但更重要的是，无论是否获得认可，我们都应致力为社会带来实质的正面改变。”