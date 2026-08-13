涉及407名客工遭拖欠薪资的涉事公司共同董事拉姆申请破产，引起外界担忧客工能否追回欠薪。

受访律师指出，关键并不在拉姆（Ramu Palani Velu）个人是否破产，而在涉事公司的财务状况及偿付能力。由于客工是受雇于相关公司，而非拉姆个人，若公司已资不抵债，客工最终可能无法追回欠薪。

法庭星期四（8月13日）上午就拉姆申请破产进行内庭聆讯。拉姆没有代表律师。截至星期四傍晚，法庭尚未公布裁决结果。

义正律师事务所（TSMP Law Corporation）合伙人兼诉讼与解决纠纷事务主管陈家健律师接受《联合早报》采访时说，法庭可根据是否有人反对破产申请，决定批准申请、驳回申请，或将聆讯展延。

今年6月22日，逾100名来自印度和孟加拉的客工因遭拖欠薪资，到明地迷亚路的人力部服务中心求助，引起关注。

随后调查发现，这起欠薪案涉及冷气维修服务公司KPA Engineering、工业配件生产服务公司SK Industries，以及建筑承包公司VVR Plant Engineering，共有407名客工受影响。

这三家公司的共同董事、印度公民拉姆目前正接受人力部调查。当局也在调查涉事公司是否违反《雇佣法令》和《外籍人力雇佣法令》。

董事个人破产身份 不影响人力部调查

针对拉姆申请破产是否会影响客工追讨欠薪，陈家健说：“严格来说，并不会。”

他解释，拉姆一旦被宣告破产，就不能继续担任公司董事，但其破产身份不会影响人力部的调查。

另一方面，客工是受雇于涉事公司，而不是拉姆个人，因此他们能否追回欠薪，取决于相关公司的财务状况及是否具备偿付能力。

信约律师事务所（Covenant Chambers LLC）董事许存涵律师也强调：“无论拉姆是否被宣告破产，都不会影响客工针对涉事公司提出民事索赔的权利。不过，如果涉事公司没有足够资产，针对公司索赔可能不切实际。”

陈家健指出，从实际角度来看，公司董事申请破产可能反映公司本身的财务状况存在问题。因此关键在于涉事公司是否已经资不抵债，以及是否仍有资金或资产可供追讨。

他直言：“如果这些公司事实上已经资不抵债，客工最终很可能无法从公司追回被拖欠的薪资。”

全国职工总会属下外籍客工中心与人力部、劳资政纠纷调解联盟（TADM）一直密切合作，为受影响客工提供协助。

问及受影响客工是否针对拉姆申请破产寻求法律支援，外籍客工中心处长林泽秋回复：“由于此事涉及正在进行的法律程序，我们目前无法进一步置评。”

他提到，大多数受影响客工已经找到新工作，目前中心也尚未收到客工进一步提出援助的请求。

407名客工中 392人找到新工作

人力部上周说明欠薪案的最新进展时披露，407名客工中，选择留在新加坡的392人，全部找到新工作。针对三家涉事公司的调查仍在进行中，人力部将在调查结束后决定采取适当的执法行动。