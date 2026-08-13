即使家中还有年仅3岁和七个月大的孩子，仍将毒品和吸毒用具随意搁置在主人房等不同角落，一对新加坡籍男女涉毒品罪行被捕。

中央肃毒局星期四（8月13日）发文告说，当局星期二（11日）早上接到情报后，突击一间位于马西岭巷一带的住宅单位，在单位内发现少量毒品，包括大麻、冰毒和“爱他死”药丸，以及吸毒用具。

肃毒局提供的照片显示，屋内凌乱不堪，一些吸毒用具更散落在客厅地板上。

当局指出，这些毒品和吸毒用具被随意摆放在单位内的不同角落，包括主人房。肃毒人员搜查主人房时，两名年龄分别为3岁和七个月大的男童也在场。

单位内的一名25岁新加坡籍男子和另一名24岁新加坡籍女子随即因涉毒被捕。两人是夫妻关系，两名男童则是他们的孩子。

两名男女目前除了涉毒罪行外，也涉嫌抵触滥用毒品法令第11B节条文。该条文阐明，任何21岁及以上者，若让儿童接触到受管制药物或吸毒器具，或是允许、甚至未能采取合理步骤防止青少年吸食受管制药物，都将面对制裁。有关调查正在进行。

单位内的夫妻被捕后，肃毒局人员做出妥善安排，将年幼的两名男童交给其他家人照顾。（中央肃毒局提供）

肃毒局也说，已做好妥善安排，将两名年幼男童交给其他亲人照顾。

肃毒局执法署J区副指挥官唐珩稷在文告中强调，滥用毒品绝非是没有受害者的犯罪行为。“滥用毒品不仅伤害个人，也波及家人和亲属，包括年幼的孩童。”

他指出，当局将对那些让孩童接触毒品的人采取严厉行动，并呼吁家长负起责任，让孩子远离毒品及其相关危害。