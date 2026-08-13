加入新捷运的巴士车长，可通过“友伴制”和一对一导师等计划，更快适应工作；公司也将为女职员设立专属休息空间，进一步优化职场环境。

新捷运与全国交通工友联合会（NTWU）星期四（8月13日）发文告，宣布推出“Project ELEVATE”计划，从招聘、培训到员工关怀等多方面加强支持，提升车长的职业发展与福利。

计划涵盖四大方向：吸引与支持人才、优化工作环境、拓展职业发展机会，以及加强员工关怀与互动。

优化招聘与入职措施 吸引更多人加入

在吸引与支持人才方面，新捷运将优化招聘与入职流程，包括推出“友伴制”（buddy system）及一对一导师计划，帮助新入职车长更快上手。

部分高级巴士车长也将担任招聘大使，通过分享亲身经验，让求职者更了解行业情况，从而吸引更多人投身公共交通领域。

随着员工结构日益多元，公司也推出新措施支援不同群体，包括设立女职业专属休息空间，以及成立“女性友谊圈”，为她们提供交流与互助平台。目前，公司也为在职母亲提供每年1000元托儿补贴及灵活工作安排。

提升工作环境 提供更多晋升机会

在工作环境方面，新捷运将持续改善车长的工作条件，包括优化休息时间安排、提升设施，并逐步翻新巴士车厂与转换站设备。

新捷运与NTWU也将继续合作，确保车长薪酬与福利具备市场竞争力。

在职业发展方面，巴士车长目前可通过现有培训项目，转型至运营、管理、培训、调查及导师等岗位。

在ELEVATE计划下，公司将进一步扩大领导力培训及专业发展机会，协助车长提升技能、承担更大职责，并探索更多内部发展路径。

公司也会设立全新的CARE网络办公室，由受训的关怀支持员及专业辅导员，为车长提供心理健康辅导等支持。

此外，管理层与工会代表也将加强与巴士车长的沟通，更及时掌握并回应他们的需求。表现优异的车长也将继续获得表扬与奖励。

全国交通工友联合会执行秘书杨涴凌指出，巴士车长在各种天气与复杂路况下为乘客提供服务，在公交体系中扮演关键角色。她强调，交通领域的可持续发展有赖于对从业员的持续投资。

“通过ELEVATE计划，NTWU与新捷运将进一步加强对车长福利、职业发展及未来技能的支持，让巴士车长成为具有意义又值得长期投入的职业。”

新捷运总裁沈维明说，新计划旨在更好地照顾员工需要。“当我们照顾好员工，他们就能更好地服务乘客。”

新捷运早前也推出本地首个专为巴士车长而设的宿舍，方便需要轮班的车长上下班。