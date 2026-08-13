20多年来对新加坡科研、创新与创业领域做出杰出贡献，知名物理学家理查·弗兰德教授获颁我国授予外国人的最高荣耀——荣誉市民奖。

来自英国的理查·弗兰德爵士（Sir Richard Henry Friend，73岁）星期四（8月13日）在总统府举办的仪式上从尚达曼总统手中接过荣誉市民奖（Honorary Citizen Award）勋章。

荣誉市民奖是我国政府颁发给外国人的最高荣耀，以表扬他们对新加坡发展所做的卓越贡献。

弗兰德是剑桥大学物理系研究主任，也是物理学、材料科学及碳基半导体（carbon-based semiconductors）领域的世界顶尖权威。

国立研究基金会星期四发文告说，弗兰德20多年来积极参与我国的科研与创新生态发展。

弗兰德自2009年就加入国立研究基金会科学咨询委员会（Scientific Advisory Board），并在2011年至2024年担任主席。他出任主席期间带头制定相关建议，为我国辨识极其关键的全球科学与科技趋势，以及对新加坡具战略意义的新研究领域。

文告指出，弗兰德在2013年至2025年也是我国研究、创新与创业理事会（Research, Innovation and Enterprise Council，简称RIEC）成员，理事会的主席是时任总理李显龙。弗兰德凭着对科学以及将科研成果商业化的深厚专业知识，对我国制定RIE2015、RIE2020，以及RIE2025多项五年计划提供了宝贵建议。

此外，他在2017年联合领导一项针对新加坡卓越科研中心的检讨工作，并在2010年担任国立研究基金会奖学金选拔委员会成员，为新加坡发展科研机构，以及引入国际科研人才到本地开展研究发挥了重要作用。弗兰德2006年至2011年也是新加坡国立大学的“陈振传百年纪念教授”。

凭研究项目获颁多个国际奖项的弗兰德，也是英国皇家学会院士、英国皇家工程院院士及美国国家工程院外籍院士。

弗兰德在2003年获英女王封为爵士，借此肯定他对物理学的贡献。