人月牌鲍鱼代理商吴裕兴私人有限公司主席吴皆佳星期四（8月13日）凌晨逝世，积闰享寿八十七。

本地商界暨社团名人吴皆佳，是本地创立于1940年代的老字号吴裕兴私人有限公司（Goh Joo Hin Pte Ltd）的第二代掌门人。

吴皆佳的父亲吴耀玉来自中国潮州，早年在美芝路一带卖蔬菜，后来顶下一家名为“裕兴”的店铺，经营杂货生意。吴家随后把姓氏加在商号前，改名为“吴裕兴”，这个招牌沿用至今。

吴裕兴逐步发展为批发和进出口商行，以代理罐头食品闻名，并拥有美丽牌、飞轮牌和人月牌的自家品牌，其中“人月牌”鲍鱼更是金字招牌。除了罐头食品，吴裕兴也销售各类饮料、酱料，以及冷冻食品。近年来，这家公司扩大业务范围，进军保健和科技市场。

吴皆佳在年过八十后，尽管已步入耄耋之年，仍坚持每天上班。他有四子一女，由四个儿子协助管理公司事务。

生前热心公益的吴皆佳，多年来热衷于社区服务，包括担任如切民众俱乐部管委会赞助人。他的善举受到肯定，曾在2024年获颁国庆公共服务奖章。

吴皆佳当时接受《联合早报》访问时说，获颁国庆奖章令他喜出望外。他也说，虽然平日工作忙碌，难以抽出时间参加社区活动，但他一直支持社区项目，包括持续10多年，每年赞助超过1万元的国庆礼品。

除了社区活动，吴皆佳也活跃于社团，生前出任的社团职务包括新加坡德教会紫玄阁阁长、新加坡延陵吴氏总会永久名誉会长、新加坡潮州八邑会馆名誉会长和潮安会馆荣誉董事。

吴皆佳的灵堂设在乌美4路的潮州殡仪馆，出殡仪式定于来临星期一（8月17日）上午10时40分，之后遗体送往万礼火化场火化。