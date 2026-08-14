78岁的南洋客属总会会长刘智评受父亲影响，投身宗乡社团超过40年。继2020年获颁公共服务奖章（PBM）后，时隔六年再获颁公共服务星章（BBM）。谈及这份殊荣，刘智评以平常心看待，认为这是对个人付出的一种认可，同时谦称社会上还有许多有功人士。

刘智评自1983年加入客属刘氏公会，投入宗乡社团服务至今超过40年，先后在茶阳（大埔）会馆、刘氏总会、丰永大公会和新加坡宗乡会馆联合总会等宗乡组织担任要职。他说，父亲过去活跃于社团，自己也深受影响，希望跟随父亲的意愿，为社会尽一分力。“我们能做多少就尽量做，这就是一种回馈社会的概念。”

谈到参与社团最大的收获，刘智评说，社团扩大他的生活圈，让他认识来自商界等不同领域的朋友，也让他接触家庭以外更广阔的社会环境。他认为，社团扮演的是一个平台，让大家能够继续凝聚，这也是国家一直强调的凝聚力。

刘智评也希望为客总带来更多创新，让社团跟上时代步伐，并加强会员之间的互动。面对会馆老龄化和年轻人参与不足的问题，他坦言，这是目前各社团共同面对的挑战，并非能够轻易改变的趋势。

客总尽量举办能够吸引年轻人参与的活动，把他们引进来，让他们逐渐成为社团的一分子。他指出：“这真的不容易，需要努力推动。这是我们的愿望，也是我们希望达成的目标。”

刘智评也于2015年成立刘氏基金会并担任主席，将部分产业收益投入慈善事业。他认为，在能力范围内帮助他人，是一件有意义且令人满足的事。

获颁公共服务星章后，刘智评说，接下来会再看看自己还能继续做些什么，能够做的就尽量去做，并全力以赴。