新加坡特殊教育需求持续增加，特需学校学额吃紧。2027年新学年还有约四个月才开始，一些特需学校新生的名额已填满或接近满额。

今年3月国会辩论教育部的开支预算时，特需学校的学额是讨论课题之一。为应对不断增长的需求，政府当时宣布计划，要新建特需学校和扩充学校容量，让整体学额增加约30%。

《联合早报》记者近日向六所特需学校了解新学年的报读情况，其中三所学校证实明年的学额已满。

新生名额已填满的包括慈光福利协会旗下的分校慈明学校（Maitri School）。这所学校为7岁至18岁的中度至重度自闭症谱系障碍者提供学习与培训环境。

慈明学校管理董事有广法师受访时透露，明年的招生率已达100%，另一所分校慈光学校（Metta School）也已达85%。

他说，特需学校入学模式和主流学校不一样，有些孩子进入主流小学后，家长才发现孩子无法适应一般的学习环境，以致几年后才决定转到特需学校；有些时候是教师发现孩子情况不一般，随后向家长反映。

慈明学校每年平均录取30名学生，由于学生需要更多关注，教学方式和正规学校不同，教师须要接受培训，教材也须要自行开发。教师与教学助理，跟学生的比例往往是一对二或一对三。

慈明学校在国庆期间举办活动，让学生为沙爹、鸡饭和榴梿等本地特色美食的图案上色。（郑一鸣摄）

慈明学校在巴西立51街的新校舍明年竣工，毗邻巴西立地铁站和白沙市镇公园。新校舍的设计也有特别考量，例如低年级的教室设计会附带厕所。

有广法师说，这让教师无须离开教室，就可以带学生上厕所。“一些低年级学生没有接受如厕训练，需要老师陪同上厕所，小朋友会得到照顾和教育，父母可以安心工作，无须担心。”

新校舍靠近慈明聚缘阁，培训毕业校友的职业与生活技能。

学校目前共有48班、231名学生，分上下午班。除了课堂学习，学校也让学生通过日常训练，掌握搭巴士、付款等生活技能。

同样提供特需教育的新光学校（Pathlight School），宏茂桥和淡滨尼校舍明年的小一学额也已报满。

新光学校是本地第一所开办主流课程的特需学校，宏茂桥的两所分校提供小学、中学和职业教育；淡滨尼分校目前提供一至五年级的小学教育，接下来将逐步扩展成为全面特需学校，从2028年起开始招收中学生。

新光学校预计2032年在榜鹅数码园区一带增设第三所学校。新光学校资深校长许爱玲透露，榜鹅的新学校计划提供500个小学学额，以及400个小学后（post-primary level）的学额。

在扩大招生规模的同时，学校也加强教师和员工的规模与专业能力，以确保每名学生都能继续获得相同水平的优质教育。

教育部：若报读的学校额满 会助孩子进入其他特需学校

与主流学校不同，特需学校并没有统一的报名窗口，家长一般根据孩子的需要和学校的课程，向学校提出申请。各所学校的招生日期和期限也不同，但有不少在2月与6月，根据不同年龄段，分两次招生。

近年来申请进入特需学校学生人数增加

教育部发言人答复《联合早报》询问时说，全球自闭症诊断率上升，近年来申请进入特需学校的学生人数有所增加，包括有自闭症和智力障碍的学生。为满足日益增长的需求，教育部已逐步扩充特需学校的学额。

目前，本地共有26所政府与社区资助的特需学校，提供约9000个学额，到了2030年预计扩大到约1万2000个。

若所报读的特需学校已额满，教育部将与家长紧密配合，协助安排孩子入读另一所能够满足学习需求的学校。

随着特需学校增加，教育部也会继续协调招聘工作，并与社会服务机构合作，扩大特需教育的教师队伍。