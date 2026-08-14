约180名律师参加了新加坡律师公会历时四个小时的闭门对话会。部分会员要求公会公开涉及职场行为失当及治理问题的完整内部调查报告，并表明若公会拒绝，将要求召开特别会员大会。

一名要求匿名的律师在出席对话会后告诉《联合早报》，律师公会会长陈清汉高级律师在会上告知，理事会将讨论全面公开调查报告的要求。不过，即使决定公开，也可能无法披露所有内容，因为受访者当初是在所说内容将予以保密的前提下提供资料。

律师公会于星期四（8月13日）在麦士威国际争议解决中心（Maxwell Chambers）会议室举行闭门对话会，向会员说明内部调查报告的更多详情并讨论调查结果。《联合早报》在会议结束后，向数名出席的会员了解情况。

对话会原定下午5时30分召开至晚上7时，结果约有20名会员踊跃发言，期间有人高声争论和插话，会议直至晚上9时30分才结束。

据了解，会上发言的包括律师公会前会长骆维明高级律师和维贾延德兰（Gregory Vijayendran）高级律师，以及柯文婷高级律师、严永权高级律师等人。

一名要求匿名的律师事务所高层告诉《联合早报》，讨论主要围绕三方面，包括一名公会前高级职员涉嫌对女同事做出不当行为、不良的职场环境，以及海外出差开支等治理问题。

据他透露，多数会员都希望获得完整报告。

另一名要求匿名的律师说，会长陈清汉在对话会上针对一系列问题表明，公会已采取行动改善举报处理程序、加强海外出差管控等。这名律师对会长的答复感到满意。

除了要求公开调查报告，一名资深律师在出席会议前透露，部分会员也对律师公会作为独立组织，却将调查报告的副本递交律政部表示关注。

内部调查源于匿名指控 曝职场霸凌缺失

律师公会内部调查风波源于2025年9月13日。律政部和人力部当时收到匿名电邮，对2022年至2025年间，公会内部若干人员的行为和做法提出指控，包括不当职场行为、治理和监督机制薄弱、申诉及举报处理程序存在缺陷，以及部分行政和财务内部管控不足等。

律政部随后将有关电邮转交律师公会理事会，由包括公会会员及非会员的审计委员会展开独立调查。调查报告于今年6月提交理事会，当中涉及海外出差开支等问题。

律政部长唐振辉8月5日的国会书面答复中透露，理事会于7月将报告副本递交律政部。唐振辉说，调查发现律师公会在2022年至2025年间，在领导、职场文化及治理方面存在“严重缺失”，包括发生职场霸凌、人力资源部门一度无人值守。此外，公会超过70名全职员工中，有约三分之一辞职。

他说，这些缺失“不应出现在律师公会这样的机构”，并可能削弱员工福祉，以及法律界和公众对公会的信任。不过，他也指出，调查没有发现蓄意财务不当行为或刻意掩盖事实的证据。

公会于7月下旬通知约6400名会员，审计委员会已将报告提交理事会，但完整报告并未向全体会员公开。公会随后宣布于8月13日举行闭门对话会，讨论调查结果。

8月7日，严永权高级律师发起联署请愿，要求公会在8月13日闭门对话会前公开完整调查报告，或让会员阅览并自行复印报告。

请愿书指出，调查涉及的问题严重，且部分关键内容已被公布，会员有必要阅读完整报告，才能充分了解投诉内容、调查结果及理事会拟采取的措施，并与理事会进行有意义的讨论。