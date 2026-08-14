韩国天团BIGBANG重返新加坡开唱一票难求，演唱会门票自8月11日（星期二）开抢，星期四（13日）公开发售，门票骗案卷土重来。警方8月已接获至少五起涉及演唱会门票的骗案，损失金额超过3500元。

BIGBANG时隔10年再次合体来新，将于10月17日（星期六）在国家体育场举办20周年巡演。久违的团聚让不少狮城粉丝翘首以待，他们上次来新加坡开唱是2016年的“MADE VIP”巡演。

警方星期四（13日）发文告说，BIGBANG演唱会也毫不例外，成为骗子敛财的工具。

在这类骗案中，受害者会通过网上平台看到出售BIGBANG门票的广告或贴文。受害者信以为真，联络所谓的卖家后，通过银行转账、PayNow或者其他付款方式支付门票预付款。

文告指出，骗子收款后可能失联，或延迟交付门票。受害者往往等到收不到门票，或联系不上卖家时，才意识到自己受骗。

警方已联系二手交易平台旋转拍卖（Carousell），要求撤下相关的演唱会门票转售贴文。

根据Meta平台政策，Facebook Marketplace已禁止发布任何涉及活动门票的买卖或交易内容。TikTok Shop也不允许售卖任何演唱会门票。

警方提醒公众，通过网络平台购买演唱会门票时应提高警惕，尤其是一些备受期待、门票数量有限且需求高的演唱会。公众应只通过获授权的平台购买演唱会门票。