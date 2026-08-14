滨海湾区域供冷系统网络将进一步扩大覆盖范围来提高节能，到2030年，将为50个发展项目提供制冷服务，包括滨海湾金沙的扩建项目，制冷量超过7万5500冷吨。

这项全球最大的地下区域供冷系统在滨海湾金沙地下五层，由新加坡能源集团管理。配合系统运作20年，新能源集团星期五（8月14日）宣布扩展供冷网络，覆盖范围扩大至莱佛士和周边的中央商业区，包括安顺、英莪（Enggor）、合乐和华联海湾大厦。

滨海湾区域供冷网络目前和未来的连接项目分布图。（新加坡能源集团提供）

安顺中心预计2027年落成后加入供冷网络，同一个区域的新加坡珊顿道雅诗阁酒店公寓则预计在2029年加入。

位于合乐区域的马真路（Merchant Road）到南干拿路（South Canal Road），新能源与誉岭大厦签署供冷协议，并跟人力部和琶拉帝诗新加坡茂昌阁酒店签署意向书。这片区域将由设在誉岭大厦内（Union Square Central ）的新区域制冷厂提供供冷服务，并延伸到乔治街变电站的卫星厂。变电站会在2028年竣工，这将是首座与变电站共址的制冷厂 。

供冷范围也会覆盖预计2030年落成的滨海湾金沙综合度假胜地2（简称IR2），届时的制冷量将增加多达1万零600冷吨，至超过7万5500冷吨。

区域供冷系统通过中央制冷厂统一生产和输送冷冻水，为多座建筑集中供冷，建筑物无需各自安装制冷设备，拥有成本可降低多达15%，腾出的空间还可以用作其他用途，对小规模的建筑更有优势。

系统目前为28栋建筑供冷，自投入运作以来从未中断，可靠度达100%。（新加坡能源集团提供）

滨海湾区域供冷网目前服务28座建筑 每年可减2.5万公吨碳排量

今年5月，华联海湾大厦（OUE Bayfront）接入滨海湾区域供冷网后，腾出超过2万2600平方英尺的空间，将原本设置冷却机组的地方改造成办公室，有望带来额外租金收入，提升大厦的长期价值。

为鼓励更多业主采纳较节能的区域供冷系统，市区重建局在2024年9月推出新措施，改用这套系统的建筑业主可获额外的总楼面面积，顶限是发展总蓝图允许面积的10％。这项为期五年的措施，对象是有意重新发展或翻新建筑，及想要更换较老旧制冷系统的业主。

滨海湾从规划阶段便建设共用服务设施隧道，为区域供冷网络的铺设和扩展提供条件。

新能源集团首席运营官刘镇豪说，滨海湾区域供冷系统网络在过去20年随着中央商业区的发展逐步扩大，为不同规模和用途的建筑提供可靠和节能的制冷服务，系统自投入运作以来从未中断。随着扩大覆盖范围、连接制冷厂和更多区域，将让越来越多建筑受益。

目前，滨海湾区域供冷网为28个发展项目提供制冷服务，总长5公里的管道网络，每年可为滨海湾区域减少约2万5000公吨的碳排放量，相当于公路上少了2万2700辆汽车。

上述项目和其他已落实项目完成后，新能源在本地的总制冷量将达到23万零870冷吨，继续是全国最大的区域供冷服务供应商。