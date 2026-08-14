即使在高收入家庭中，育儿费用同样是考量因素之一，同时也伴随着他们对能否维持现有生活品质的顾虑。调查显示，月入在一万元或以上的新加坡人，比中低收入群体更倾向于将经济承受能力，以及对生活方式的潜在影响，列为不想生育或再生育的原因。

这当中，有64%担心无法在新加坡以期望的生活水平来抚养孩子，59%认为养育孩子会影响自己目前的生活方式，比率远高于平均水平。

根据国际民调机构YouGov于今年7月对496名18岁至44岁新加坡人进行的生育态度调查，正值生育年龄的新加坡人当中，有四成虽无子女，但对生育保持开放态度，其中近半数（约18%）明确表示想要孩子，约22%目前没有孩子但未来可能会考虑。

约两成受访者不打算生育

然而，也有近四分之一（23%）的受访者没有孩子且未来不打算生育，另有约两成受访者则在已有孩子的情况下明确表示不想再生育。

经济负担仍是阻碍生育的主要因素。在不想要孩子或不想再生育的受访者中，超过半数（51%）表明无法在新加坡以期望的生活水平来抚养孩子，这一顾虑在已婚群体中更为显著，占比高达57%。

除了直接的经济压力，生活方式的改变也是一大痛点。超过三分之一（39%）的受访者认为生育会影响当前的生活方式，38%的人认为育儿负担过重，还有22%的人担心生育会影响职业发展。

对于有意愿生育或生育更多子女的群体而言，最主要的推动力在于对孩子的喜爱（43%），以及认为孩子能赋予人生意义（42%）。

此外，36%的受访者视生育为婚后的自然过程，25%不希望日后因未生育而感到遗憾，23%希望延续血脉，15%则认为生育能为新加坡的未来作出积极贡献。调查也指出，已婚新加坡人比单身者更认同上述大部分原因。

降低托儿费用与灵活工作安排最能鼓励生育

在政府政策方面，降低学前教育和托儿服务费用（35%）被受访者认为是最能鼓励生育且最有效的政策，其次是改善工作与生活平衡的政策（31%）和增加现金奖励（31%）。

不过，也有30%的受访者直言任何政府政策都无法提高他们的生育意愿，而在高收入群体中，这一比率上升至36%。

至于雇主方面的支持，55%的受访者认为灵活的工作安排最为有效。其次是提供托管服务（24%）、减轻育儿初期的工作压力（19%），以及提供更稳定的工作保障（17%）。

即便如此，仍有近三成（29%）的受访者坦言，无论雇主提供何种支持，他们都不愿生育。