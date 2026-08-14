本地消费者今年上半年针对美容行业的投诉激增超过一倍，再次成为新加坡消费者协会接获最多投诉的行业。消费者在美容业预付款损失金额，同比更是暴增近18倍，超过190万元。

消协星期五（8月14日）发文告透露，今年上半年共接获6684起消费者投诉，较去年同期的6253起增加6.9%。接到最多投诉的五大行业，依次为美容、电子与电器、汽车、旅游，以及装修承包商。

其中，美容业的投诉量，从去年上半年的558起，激增至今年同期的1124起，翻了一倍以上；所涉及的预付款损失更是从10万8000元大幅激增至190万元以上。

这主要是由于多家美容与保健机构突发倒闭，导致消费者无法使用已预付的服务。Royal Secrets Wellness在今年2月底倒闭造成超过100万元的损失，其中有一名消费者单人损失就达约5万元。

另外，连锁按摩店万阳突然倒闭也造成超过13万7000元损失。消协会长杨益财提醒消费者尽量避免大额预付，改用按次付费或小额分期付款。

电子与电器行业以530起投诉位居第二，同比下降7.2%；当中有约38.9%投诉产品缺陷或货不对办，14.7%的投诉涉及商家未履行合同义务。

去年上半年投诉量居首的汽车业降至第三，投诉量同比下降14.8%至488起。其中约45.7%涉及私家车购买，12.5%涉及共享汽车服务。针对共享汽车的投诉已有所减少，主要纠纷仍集中在车辆损伤评估与维修费用方面。

旅游业投诉同比激增76.4%

旅游业自2022年上半年以来首次重返前五大被投诉行业，投诉量同比激增76.4%至434起。

这是由于在线旅行社（Online Travel Agents）相关投诉大涨近1.5倍所致，主要涉及退款延迟与未兑现预订。消协指出，地缘政治紧张及航班日程变动加剧了出行干扰风险，呼吁消费者仔细核对预订条款并购买充分的旅游保险。

装修承包商行业则以402起投诉排名第五，同比微降1.5%，超过半数的投诉集中在施工质量差及商家未能履行合同义务。

此外，电子商务总体投诉量虽下降11.5%至1566起，但涉及误导性声明与压迫性销售手法的投诉依然存在。消协正密切关注网络商家利用“黑暗模式”诱导消费，以及人工智能在电商定价与营销中的应用，并将继续携手政府部门与行业伙伴保护消费者权益。