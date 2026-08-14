我国可见的两种海龟分别是玳瑁（Hawksbill Turtle）和绿海龟（Green Turtle），每年都有少数雌性玳瑁返回我国海岸产卵。

2016年，极度濒危的玳瑁海龟被纳入国家公园局的物种复育计划（Species Recovery Programme）。同年，公园局启动海龟保育计划。

在这项计划下，公园局会持续监测海龟，并建立海龟记录数据库，包括上岸筑巢的雌龟、海龟留下的足迹、龟巢、幼龟和海龟尸体。

当发现海龟上岸筑巢时，工作人员首先会保持距离观察，以确保海龟在尝试筑巢时不受干扰。一旦发现龟巢，当局会进行监测，以追踪孵化成功率及影响孵化的因素。

为了提高幼龟的存活机会，公园局于2018年在苏巴达拉岛（Pulau Subar Darat，也称小姐妹岛）设立海龟孵化场，为海龟卵孵化、幼龟安全破壳及游向大海提供适宜的环境。

公园局分别在上星期二（8月4日）和本星期五（8月14日）邀请媒体参观海龟保育工作。

上星期二，当局从东海岸公园转移到海龟孵化场的海龟卵约有90个，工作人员小心翼翼地取出一颗颗圆滚滚的海龟卵，开启一场特别的“搬家之旅”。

一颗颗海龟蛋静静藏在巢中，工作人员小心将它们取出。（李冠卫摄）

苏巴达拉岛能为海龟卵孵化、幼龟安全破壳及游向大海提供适宜的环境，提高幼龟存活率。（李冠卫摄）

到了海龟孵化场后，工作人员会挖出30厘米的洞，将海龟卵埋下，静待孵化。（李冠卫摄）

星期五（8月14日），孵化场迎来另一批即将破壳、重返大海的小玳瑁龟。

这批海龟卵于6月10日在大姐妹岛产下，当局于7月22日将它们迁移至小姐妹岛的海龟孵化场。



这批共有97枚海龟卵，其中96枚被转移至孵化场，一枚无法存活。截至星期五，共有42只幼龟破壳并放归大海，另有14枚卵仍在孵化，其余无法存活。

海龟卵一般需55天至60天孵化，但这批卵的孵化时间比平时稍长，因为涨潮带来的海水使巢穴温度一直维持在较低水平。

工作人员在孵化场安装摄像头，实时监测龟卵的孵化情况。海龟卵一般需55天至60天孵化，但这批卵的孵化时间比平时稍长，因为涨潮带来的海水使巢穴温度一直维持在较低水平。（陈渊庄摄）

小海龟才刚破壳，就挥动小小的鳍肢，迫不及待地向前爬。（陈渊庄摄）

公园局工作人员为幼龟测量背甲长度和体重，以估算幼龟的平均体型。团队通常会抽样测量约20只幼龟，并据此计算平均体型，用于未来的研究和分析。（陈渊庄摄）

工作人员也会记录幼龟身上甲片（scutes）的数量。玳瑁通常具有特定的甲片排列，即4-5-4的背甲甲片排列，以及11片缘甲。（陈渊庄摄）

小海龟奋力爬向大海，等待下一次重返。（陈渊庄摄）

在人类的守护下顺利孵化后，小海龟独自爬向沙与海的交界处，迈出游向大海的第一步。（陈渊庄摄）

这些幼龟放归后，通常会在20年至30年后重返出生地产卵。

国家公园局国家生物多样性中心高级署长卡伦（Karenne Tun）博士说，2020年至2025年期间，公园局在新加坡记录到约188次玳瑁出没的迹象，包括龟巢和海龟留下的足迹。

如果公众发现幼龟或海龟在海滩筑巢，应保持安全距离，减少噪音，避免触摸，并可拨打公园局热线1800-471-7300寻求帮助。