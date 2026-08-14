我国地铁网络可靠度持续改善，平均故障间隔公里数连续四个月突破200万公里；也连续九个月没有发生超过30分钟的延误事故，是2011年开始统计相关数据以来的最好纪录。

陆路交通管理局星期五（8月14日）公布最新地铁可靠度数据。根据过去12个月的移动平均数据，截至今年7月，整体地铁网络每行驶237万公里发生一起延误超过五分钟的事故，略高于6月的236万公里。

平均故障间隔公里数（Mean Kilometres Between Failure）是指，列车发生延误超过五分钟的事故之前行驶的公里数。数值越高代表系统越可靠。

新捷运经营的东北线，上个月每行驶447万公里发生一起延误超过五分钟的事故，比6月的446万公里表现好，可靠度仍是六条地铁线中最高的。

滨海市区线5月则平均每行驶420万公里发生一起事故，可靠度与6月持平。

SMRT经营的环线进步最显著，从6月的240万公里，增至7月的245万公里。南北线和东西线的表现持平，分别维持在165万公里和202万公里。

根据陆交局7月公布的数据，南北线截至6月的平均故障间隔公里数为198万公里。不过，基于南北线在6月11日发生了一起超过五分钟的列车延误事故，当局在完成调查后，已将平均故障间隔公里数修订为165万公里；截至6月的整体地铁网络平均故障间隔公里数，也因此从250万公里下调至236万公里。

陆交局指出，每月公布的数据都是初步统计，若事故调查未完成，相关数据会在调查结束后调整。

汤申—东海岸线的可靠度也进一步改善，从6月的35万5000公里提高至上月的37万3000公里。不过，当局暂未把汤东线的表现指标纳入整体地铁可靠度评估。