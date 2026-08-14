“专业与否不取决于是否穿西装、打领带！”

本地两周前推出环保节能着装指南，建议人们穿上更轻便、休闲的服装，新加坡绿色建筑委员会董事会率先响应倡议，全员穿短裤开会。

“节能25”运动（Go 25）去年5月推出，提倡把室内冷气设定在25摄氏度。本地今年7月底再推出首个针对上班族的衣着指南，建议公众避免用厚重面料，也避开不透气内衬或硬质衬料；并且建议企业考虑配备办公室衣橱，方便员工根据环境和需要而调整衣着。

新加坡绿色建筑委员会董事会星期四（8月13日）开会时，全员换上轻便短袖上衣和短裤，以实际行动率先响应倡议。

会长洪奕龙接受《联合早报》采访时说，董事会倡导“节能25”（Go 25），鼓励商界重新思考工作场所的着装，绿色建筑委员会因此以身作则、身体力行。

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他说，这次会议是大多数成员第一次穿Polo衫，搭配短裤出席。“整体体验非常好，25摄氏度的环境里大家都舒适和轻松，我们也有效率地准时结束了会议。”

委员会的成员，城市发展（City Developments Limited）早前已开始实行穿商务休闲便装做法，并配合混合式降温风扇，把室温维持在25摄氏度。城市发展的内部调查显示，透过这些措施，让85%的员工仍感到舒适。与此同时，制冷负荷减少了约20%，每年节约了超过1万4000公斤二氧化碳当量（kgCO₂e）的碳排放。

洪奕龙希望随着时间推移，看到企业领导人在会议上穿着既得体大方，又符合新加坡热带气候的服装，成为再平常不过的事。

对于那些想建立更休闲的衣着文化，但又担心影响专业形象的企业，他认为，适应气候的衣着不等于不专业，休闲也不等于邋遢。

“专业形象取决于我们的行为方式、工作质量，以及我们对他人的尊重，而不是有没有穿西装外套和打领带。”

他建议，企业不必一夜之间彻底改变，而是可以循序渐进，例如在特定日子推行较轻便的商务着装、给予员工更多衣着方面的弹性，或者由管理层带头示范。

“我相信我们可以发展出属于自己的专业着装理念，既得体、舒适，又适应气候。如果大家穿得舒适、能好好发挥，同时依然保持得体形象，那么这对员工、企业和环境而言，是多赢的结果。 ”