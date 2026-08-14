不法分子冒充新加坡博彩公司，在网上散布在线赌场手机应用的虚假广告，并以不实好处诱骗公众下载。新加坡博彩公司声明，公司从未开发任何在线赌场的手机应用，公众须保持警惕。

根据《联合早报》读者提供的手机照片，这个虚假广告宣传一个名为“Singapore Pools Casino”（新加坡博彩公司）的手机应用，宣称这是“新加坡最值得信赖的在线赌场”。

图片显示，广告左上角出现“Google Play”的字样，相信是安卓手机上的弹窗广告。广告使用新加坡博彩公司的名称和标志，企图鱼目混珠。广告还显眼大字体声称“充值2元，领取1000元”，以不实高额回报吸引人下载。

广告底部列出各种付款渠道，包括PayNow、GrabPay、PayLah!、Visa、Mastercard、银行转账和“代理商”等，制造可通过各种“正当合规”渠道充值或付款的假象。

新加坡博彩公司答复《联合早报》询问时郑重声明，这是个虚假广告，公司没有开发任何在线赌场手机应用。

公众应保持警惕，并向广告所用的发布平台和警方举报可疑的诈骗账号。公众也可参考ScamShield提供的防诈骗信息，了解如何避免上当。