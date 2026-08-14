“Fun Coffee”风波继续发酵，损失近80万元的10多名苦主现身说法，当中包括多名退休人士，痛心疾首之余也深感无奈，有人存款几乎尽失，感叹：“家中还有8岁女儿要养。”

《新明日报》早前报道，“Fun Coffee”以“养生咖啡”及最高达278%的回酬吸引投资者参与加密货币交易，近期被揭发涉及跨国庞氏骗局，有女商家称损失40多万元。

有10多名苦主日前也现身说法，其中包括多名退休人士。

退休汉痛失20年积蓄 叹‘还有8岁女儿要养’

早在七年前退休的黄先生（57岁，清洁工）说，去年8月经朋友介绍，于11月开始投了300元。他透露，原以为这项投资能让父母和8岁女儿过上好生活，后续几乎投入所有积蓄。

“我自己投了14万元，妻子投5万元，还有朋友5万元。14万元是我存了20年的积蓄。”

黄先生说，退休之前在印刷厂任职，已将5万元还给朋友，目前他打算重新找工，以维持生计。“毕竟我上有老，下还有小。”

退休妇向保险贷款投资

另一名苦主彭女士（60岁）前后投了18万美元（23万新元）。她说，经一名10年好友介绍后接触到“Fun Coffee”，她为了筹足“资金”，还向自己购买的保险贷款2万元，再从中国调了另2万元。

“我之前做美容生意，退休一年多了。我去年年底开始投钱，有的向哥哥借，也有和朋友借的。这个月就投了10多万元。”

另一名退休多年的李先生（75岁）则说，前后投入6万5000美元（8万3300新元），目前银行户口的存款所剩无几，家人对此不知情。

完整报道，请翻阅2026年8月14日的《新明日报》。