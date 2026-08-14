义顺公园小贩中心上个月换管理业者，摊贩面对新的碗碟收费模式，用多少就付多少。有鸡饭摊因一个套餐需用三个盘每次得花6角钱，经争取后获减免清洗小盘的费用，只需要支付2角钱。

原本由Timbre+管理的义顺公园小贩中心从7月20日起，由新管理业者Canopy Hawkers Group（简称CHG）接手管理。这也是CHG在本地管理的第二个小贩中心，另一个是武吉坎贝拉小贩中心。

《新明日报》记者走访义顺公园小贩中心，据小贩所述，CHG沿用了类似于武吉坎贝拉小贩中心现行的碗碟回收与清洗收费制度。

义顺公园小贩中心“伟金”海南鸡饭档口业者黄添椲表示，前一个业者管理时，他每月缴付的清洁费和碗碟回收费合计约900至1000元。

更换业者后，碗碟回收费与清洁费分开计算。碗碟回收费统一为每月750元，碗碟的清洁费则按用量收取。摊位根据自己的需求来决定要跟业者索取多少碗碟，每个收费2角钱（包含清洗的费用），每月顶限为900元。

黄添椲说，由于一份鸡饭套餐就要用到三个盘，新收费制对他而言很吃力。“如果照这样算，我一份鸡饭套餐单碗碟花费的成本就要6角钱。”

他透露，经过与CHG一番协商后，最终获准免收其中两个小盘的费用，只需为一个大盘支付2角钱，让他的成本压力减轻不少。

有汤品小贩告诉记者，以前是按月收费不计数量，因此食客要空碗都可以随意给。“现在每个都算2角钱，顾客多要一个空碗，免费给的话，就是自己在贴钱，我们成本压力很大。”

有受访摊主表支持：按用量收费更公平

“御香坊海鲜泡饭／面”摊主邓自镪认为，按实际使用量收取清洁费是合理的，生意好坏决定用量，谁用得多谁付得多，这样更公平。

据记者现场了解，对于食客要求额外碗盘是否需要他们付费，绝大部分的摊位目前都还在观望。

CHG发言人回复《新明日报》询问时说，碗盘清洗费是根据清洁承包商收取的费用来决定的，而这一模式与本地其他社企小贩中心的现有做法一致。发言人补充，公司每天也免费为每个摊位提供30个小盘，帮助摊贩应对成本。

新业者推系列措施吸引人潮

为带动义顺公园小贩中心的人潮，CHG透露会推出一系列的新举措，包括自本月1日起至31日，推出9角钱的咖啡乌和茶乌特价促销。

同时，CHG也将推出营销支持计划来协助摊主推广业务。若摊主有意愿，便可通过这项计划，以津贴价来进行市场推广。

CHG补充，每周一至周五运行的免费接驳巴士服务将持续运作，方便食客光顾。

完整报道，请翻阅2026年8月14日的《新明日报》。