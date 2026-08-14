裕廊西中元会，主席一人四处筹款操办，连办三天歌台和木偶戏，星期四（8月13日）晚歌台吸引数百人到场观赏。

星期四是农历七月初一，正式踏入七月歌台。在裕廊西51街第504座组屋咖啡店旁，“裕廊西504旺地大伯公”庆赞中元歌台吸引数百人出席观赏。

《新明日报》报道，这场由旅者歌台承办的演出，司仪是阳光可乐，艺人包括小颜、朱嘉谊、黄紫微、“新视冠军歌王”董仕强、维彬、罗恩琪、嘉欣、黄凯琳、“美臀歌后”婷婷和雅雅。

众人带来多首耳熟能详的歌曲，教育部长李智陞与同为西海岸—裕廊西议员的贺明医生也受邀到场，现场座无虚席。

附近巴刹小贩陈福良（56岁，小贩）也是中元会主席，他指为庆赞中元，以及答谢旺地大伯公一年来的保佑，才办歌台。

“往年我们都只在七月初二办歌台，但今年获得居民和摊主踊跃捐款，预算较充足，因此决定提前在农历七月前夕及初一连办两场歌台，星期五晚则安排木偶戏。

陈福良透露，由于认为“人多事杂”，中元会仅由他一人“单枪匹马”操办。他笑说：“虽然这是一个一人中元会，但我的角色是号召大家一起筹钱办歌台、答谢神明，所以还是很感谢支持的居民和商贩。”

完整报道，请翻阅2026年8月14日的《新明日报》。