吾庐俱乐部副主席傅宝联和一名马国女子被马来西亚反贪污委员会发出逮捕令。傅宝联透过公关公司回应称，对事件发展感到意外，并强调自己一直配合马国当局调查，从未潜逃。

据《新明日报》星期四（8月13日）的报道，此案源于傅宝联作为已故马来西亚企业家丹斯里拿督郑金炎遗嘱执行人的身份，他疑似卷入郑氏家族的遗产纠纷，进而引发反贪会调查。

马国反贪会星期三（12日）发文告说，马国当局此前追查新加坡籍男子傅宝联和涉及同一起案件的马来西亚籍女子郭秀琼，也于2025年10月及今年3月发出寻人文告，希望两人协助调查，但始终找不到两人下落。

由于马国当局一直未找到两人，吉隆坡推事庭于上星期二（4日）对他们发出逮捕令。（取自马来西亚反贪污委员会脸书）

由于马国当局一直未找到两人，吉隆坡推事庭于上星期二（4日）对他们发出逮捕令。

傅宝联星期五（14日）通过公关公司发声明说，他一直都有配合当局的调查，并对事件的发展和逮捕令感到意外。

傅宝联阐述，他于2026年3月5日前往新山，配合反贪会调查并录口供。3月11日，他以遗产执行人和受托人的身份，亲自到吉隆坡高庭出席丹斯里拿督郑金炎的遗嘱认证聆讯。

傅宝联透露，他的律师团队也于3月27日向反贪会提交陈情书，要求当局重新检视案件，并不要采取进一步行动。“我从未潜逃，任何相关的指控都是不真实的。我会继续配合调查，并在必要的情况下前往马来西亚。”

傅宝联是吾庐俱乐部副主席，也在2023年当上新加坡傅氏公会会长。丹斯里拿督郑金炎是马国著名企业家、华联集团（Waz Lian Group）创办人，于2024年6月15日过世，是傅宝联近40年的生意伙伴。

根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）的记录，傅宝联名下注册了13家公司，他本人为公司董事，公司领域涉及信息技术咨询、博彩机械等。