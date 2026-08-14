男子疑在货车内昏睡，惊动警方搜查，揭发车内藏有毒品、电子烟和危险武器。

这起事件发生于星期四（8月13日）凌晨5时零5分，地点位于义顺31街第333座多层停车场前方的路段。

《新明日报》读者林先生（76岁）通报，他星期四早上7时从住家看出窗外时，发现多辆警车在组屋楼下，还有一辆货车停在路旁。

他指出，警员们从货车卸下一些物品，摆在旁边草丛上，看似像一堆证物。“我看到他们一直在搜，但是我住在高处，很难看清楚。”

记者走访时，货车停在路旁，附近则有一个工地。由于事发路段是双向车道，两名工地员工正在帮忙指挥交通。据了解，该货车属于租赁平台LoadUp的车辆，每小时租金6元。

据观察，现场有至少四辆警车，以及一辆罪案现场调查车辆。多数受访居民指出，只看到组屋楼下有警车，并未看到货车司机。

警方受询时证实接获一起求助通报。警员到场时，发现有一辆货车停在路旁。一名男子正在货车驾驶座上昏睡。警方展开检查，唤醒男子。该名29岁男子随后被发现随身藏有疑似毒品、一个电子烟，以及攻击性武器，如指节套和爪刀。

他因涉嫌携带攻击性武器、吸毒驾驶，以及涉嫌毒品和电子烟相关罪行被逮捕。

其中，涉嫌毒品相关的罪行已转交中央肃毒局调查，而与电子烟相关的违规行为则已移交卫生科学局跟进。目前，案件调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2026年8月14日的《新明日报》。