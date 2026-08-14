熟食中心摊位助理将价值2000元的榨甘蔗汁机放在摊外等待供应商回收，不料被在附近用餐的一名“加龙古尼”盯上并顺手牵羊，事后仅以二三十元贱卖，被判罚款2500元。

被告杨和财（59岁，音译）面对两项失信控状，他星期五（8月14日）早上承认其中一项，另一项交由法官下判时纳入考量。

案情显示，去年4月3日晚上8时30分，在红山熟食中心一摊位工作的35岁女助理，准备将一台价值2000元的榨甘蔗汁机退还给供应商，于是将机器放在摊位外的桌上，方便对方来取。

隔天早上10时20分，她回到摊位时发现机器不见了，以为供应商已将机器取走，便没有多想。怎料到了次日，供应商上门称要取机器，她才惊觉机器失窃，随即报警。

调查揭露，4月3日晚上10时58分，被告在红山熟食中心附近吃饭时，注意到放在摊外的榨甘蔗汁机，顿生贪念，用推车将机器运走。被告的干案过程被电眼全程拍下。

被告随后仅以20元至30元的价格将机器贱卖，且至今未作出任何赔偿。

此外，控状也指出，被告还于去年10月25日晚上7时18分，在红山弄第89座组屋九楼一单位外，顺手牵羊偷走一把铝梯、一张蓝色办公椅及一袋工具等。这些物品至今均未能找回。

法官批准被告分期缴付罚款，允许他星期五先支付500元，其余金额分四期缴清。