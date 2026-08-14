军人深陷赌瘾，冒充家人及同袍向银行申请贷款和信用卡盗提盗刷，涉案总金额近183万元，其中包括养父超过53万元的公积金存款，被判坐牢七年。

被告郑一聪（29岁，译音）面对35项包括偷窃及诈骗的控状，他承认其中七项，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，被告曾是新加坡国立大学的学生，犯案时是新加坡武装部队的一名正规军人，担任高级医护兵。2021年底至2023年底，被告因任务被派驻台湾两年。在此之前，被告已染上赌瘾，并在台湾继续赌博，拖欠多家银行约6万元债务，无力偿还。

在台湾期间，被告获取了一名29岁同袍的信任，并得知对方手机密码。2023年12月29日，被告趁对方入睡时解锁其手机，以对方名义申请了2万5000元的贷款，并转入自己的账户。

2024年1月，被告返回新加坡并继续在本地赌场豪赌。为了获取赌资，被告同月26日在未经弟弟同意下，盗取弟弟银行户头内的2万5000元。三天后（29日），他又于金沙赌场偷走一只价值1万1900元的劳力士手表，因此被禁止进入该赌场，但他随后转战圣淘沙名胜世界赌场继续搏杀。

另外，被告在2024年1月8日至3月12日间，也冒用62岁养父身份申请贷款、盗刷及申请信用卡，并私自转账给自己。他更先后七次将养父公积金账户内的53万3800元提现盗走，导致养父承受高达161万5557元的损失。

到了3月11日，养父发现公积金被盗，警方随即介入调查。

为了安抚养父 伪造报案记录

为了安抚养父，被告冒充政府与银行职员，甚至伪造报案记录。

案情显示，被告曾借故用iPad扫描养父的面部。养父当时并未怀疑，被告随后便在未获授权下，擅自调高了养父公积金账户的每日提款限额。

2024年1月30日至2月9日期间，养父发现银行账户余额异常，查账后赫然发现多笔资金被转入被告账户。

养父随即拨打银行热线查询，由于当时开启了免提模式，一旁的被告听到了全部对话。被告害怕罪行败露，事后竟假扮成两家银行的客服人员拨电给养父，骗称是银行系统故障所致。

养父信以为真并向被告寻求帮助，被告假意表明可代为报案，结果竟伪造了一份报案记录交给养父。