神秘恶客订餐288元后，发送假的转账截图，送到假地址，餐馆老板娘报警。

遭殃的是位于芽笼27巷的一家越南餐馆，一名顾客于星期三（8月12日）傍晚通过手机应用程序WhatsApp下单，要求将食物送往东海岸的惹兰新巴丹（Jalan Sempadan）的一个单位。

根据订单，该顾客点了15个新鲜生蚝、五份脆皮豆腐、两份越南春卷、两份越南煎饼、六份烤猪排等，总消费金额是288.85元。

目前身在国外的女老板陈玉娇（37岁）受访时说，对方下单后，员工就发送二维码要求对方付款，没过多久就收到对方“转账截图”，因此就安排LALAMOVE司机送餐。

岂料，司机送餐到指定地址时，住户竟声称没有订购任何食物。

陈玉娇说：“我的员工打电话给下单的人，对方说地址无误。之后，我们也将对方电话给了送货司机让他联络，结果也是一样的答复。”

食物原封不动送回餐馆。（受访者提供）

陈玉娇说，送餐司机当下起疑，认为可能是场骗局，就将食物送回餐厅。 “我接到消息后，也立刻查看银行户头，才发现并未收到该笔款项。这是店内第一次遇到如此情况，我隔天上网报警。”

警方受询时证实接获通报，案件目前在调查中。