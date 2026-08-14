11年前曾获新加坡国立大学杨潞龄医学院录取，却为了追逐奥运梦想暂缓学医；如今三度征战奥运后，29岁的游泳健将柯正文重返校园，朝搁置多年的医生梦再次迈进。

杜克—国大医学院星期五（8月14日）为78名医学博士课程新生举行白袍授予仪式，其中49人为女性，是历来女性人数最多的一届。

另有38人从其他领域如社会服务、人口健康研究和工程等，转换跑道进入医学界，当中包括曾三度代表我国参加奥运会的柯正文。

柯正文多年前已对学医有兴趣，但2015年他决定先放下医学，追逐自己的游泳梦想。他在2017年赴美国加州大学伯克利分校求学，并在2021年毕业，取得分子细胞生物学学位。

回顾这段长达十多年的迂回路程，柯正文接受《联合早报》访问时说，当年的决定让他经历了许多原本无法想象的事情，也获得来自各方的支持。如今绕了一圈重新回到医学这条路，相比梦想成真，他认为更像是完成了一个循环。

“我很感恩，也很开心能够经历这一切，同时现在又能回来，追求一个我很久以来就想做的事。”

尚未正式退役 现阶段专注医学学业

虽然从游泳池走进医学院是截然不同的领域，但柯正文认为，多年来作为运动员的经历，能帮助他适应医学严格的训练。

他说，游泳生涯让人学会牺牲、时间管理、努力训练及遵循严格作息。这些经验同样适用于医学领域，因为医学训练也需要投入大量时间，并作出许多取舍。

至于未来是否会结合游泳背景，往运动医学或复健领域发展，柯正文认为现在言之尚早。他指入学仅约一个月，目前仍在探索自己的兴趣，希望一步一步了解自己未来想从事的医学领域。

虽然踏上学医路，柯正文并没有把游泳生涯正式画上句号。他目前尚未宣布退役，但现阶段会把学业放在首位。

柯正文曾三度参加奥运会。从2011年首次参加东运会以来，他累计夺得逾30枚金牌，也曾获选2019年东运会最有价值运动员。柯正文的姐姐柯婷文和妹妹柯敬文同样是泳将，兄妹三人也被称为泳坛“柯家三杰”。

对于以29岁之龄重返校园，他也不认为年龄是限制。相反，他认为医学院学生拥有多元背景，让他觉得这样的学习环境十分难得，他期待与大家一起学习与进步。

今年78名新生年龄介于21岁至33岁，其中10人持有硕士学位，另有一人持博士学位。为期四年的课程，学生将在新保集团旗下医疗机构完成大部分临床教育。

23岁南大毕业生 从芭蕾舞课室走进医学课堂

甫于今年7月取得南洋理工大学学士学位的刘芊慧，有着一段与众不同的求学经历。她毕业于新加坡艺术学院（SOTA）舞蹈系，大学转往主修生物科学与心理学，如今再转换跑道，进入杜克—国大医学院学医。今年23岁的她，也是义安公司特优奖学金得主。

刘芊慧说，不同的经历都对她决定学医有帮助。例如19岁起兼职教导不同年龄的学生跳芭蕾舞，培养了耐心；大学课程则让她了解人体细胞、器官如何运作，心理学则有助了解人类的想法和行为。

她说，这些学习和工作经验让她深刻体会，日后一旦行医，在面对病患时，不能只关注身体上的疾病，也要理解患者的情绪，及他们对治疗的想法。

“我希望结合所学，以后能以更多的同理心看待病患的身心需要。有机会也想要进一步探索神经病学领域。”

杜克—国大医学院是本地唯一一所招收大学毕业生的医学院。院长陈文炜教授今年1月上任以来，首次以院长身份出席白袍授予仪式。

他指出，四年的医学博士学位课程，为有志从医者提供另一条道路，让学生把过去在其他学科、职业及人生经历中累积的经验视为优势，而不是“绕道而行”。

他希望新一届学生在接受医学训练的同时，保留过去经历所塑造的独特视角，并将多元经验转化为更好的病患护理。