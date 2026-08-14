为规避美国进口关税，一家本地注册的公司以及两名男子和一名女子因将中国制造的商品虚报为新加坡制造，在星期五（8月14日）被控。

根据新加坡关税局星期五的文告，被控的公司为Healthy Living Biotech (Singapore) Pte Ltd；三名被告为28岁的女性新加坡永久居民殷玉熙（Yin Yuxi）、37岁中国籍男子薛鑫（Xue Xin），以及54岁新加坡籍男子辜伟业。

当局自2026年2月起，针对从新加坡出口至美国的床垫展开调查。这些床垫的原产地是中国，却被虚报为新加坡生产。调查发现，这起为逃避关税更改产地的案件，从2024年8月延续至2025年9月，涉及货物总值超过190万元。

另外，被控的公司还涉嫌低报进口货物价值，借此少付消费税，漏税金额估计达到11万1000元。法院正在审理这起案件。

上述公司及人士因涉嫌虚假申报、虚假陈述和提供错误贸易说明，在进出口管制法令及进出口管制条例下，被起诉一项或多项罪名。

涉案公司、殷玉熙和辜伟业则另外被控逃避消费税的罪名。

根据进出口管制法令，任何人在该法令或其条例要求的文件，包括货物清关准证中作出虚假申报或陈述，一旦罪名成立，可面临最高1万元罚款，或最长两年监禁，或两者兼施。

任何人若在出口货物上使用不正确的贸易描述，一旦罪成，初犯可面临最高10万元罚款，或违规货物价值三倍的罚款（取较高者），或坐牢最长两年，或两者兼施。

根据关税法令，逃避进口商品关税或消费税者，若罪成可被判罚款高达逃税额的20倍，和坐牢最长一年。

关税局强调，当局严正看待虚假贸易申报或滥用原产地证书的行为。这类行径不仅破坏国际贸易文件的公信力，也将损害新加坡作为备受信赖及可靠全球贸易枢纽的声誉。（部分人名译音）