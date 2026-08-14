从下星期一（8月17日）起，任何人若创建或管理网络群组以传播淫秽内容，或未经许可生成私密影像，都可能在新增设的罪名下判处监禁。

国会在2025年11月三读通过《刑事法（杂项修正）法案》，部分条文已于同年12月30日生效。内政部星期五（14日）发文告说，另一部分条文将在下星期一生效。

科技的发展使到淫秽内容（obscene object）更易流通、传播范围更广，对受害者造成伤害。修订法令生效后的其中一个目的在于制止这类行为。

其中一项新增设罪名旨在针对创建或管理网络群组以传播淫秽内容的个人。一旦罪名成立，被告可被判处最长五年强制监禁，并可被罚款；若内容涉及18岁以下未成年人，最高刑期可达七年，并可被罚款。

根据法令的定义，用于传播淫秽内容的平台可包括WhatsApp或Telegram群聊、网站、博客、YouTube和其他视频分享平台等。

其他相关罪行的刑罚也将更严厉。大范围传播淫秽内容者可被判处最长两年监禁或罚款，或两者兼施；若内容涉及18岁以下未成年人，被告则面对最长四年的强制监禁，并可被罚款。

另一项新增设的罪名，主要针对未经许可生成私密影像的行为，并明确将人工智能生成的影像纳入其中。被告可被判处最长两年监禁或罚款，或两者兼施；若影像涉及14岁以下未成年人，被告则面对最长两年的强制监禁，也可被判罚款或鞭刑。

随着法令修订，《刑事法典》（Penal Code）中有关性诱（sexual grooming）的第376E和376EA节条文，也适用于发生在海外的性行为，并加重刑罚。这意味着，只要涉案其中一方的行程是从新加坡出发，并且拟在境外进行的性行为在本地也属违法，我国司法机构可对违法者进行跨境追责。

此外，任何人若因虐待而导致或准许14岁以下儿童、女佣或弱势者死亡，一旦罪名成立，将面对终身监禁或最长30年监禁，并可被判罚款或鞭刑。更严厉的刑罚适用于下星期一起犯下的罪行。

修订后的法令也防范针对公务员的虚假指控及恶意公开公务员个人资料（doxxing）的行为，以及修订部分罪行的鞭刑规定等。