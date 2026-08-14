“武吉布朗是一个历史的宝库，也是一个‘露天博物馆’。”七年前从中国来到新加坡、在拉萨尔艺术学院修读广播媒体专业的李祉墨（31岁），如此形容本地华人坟场。

2024年，在与扫墓人的长谈中，李祉墨被这片墓地所蕴藏的华人历史和传统习俗吸引。她和团队用三个月的时间，多次走访武吉布朗。

一声“安哥，我们又来了！”，扫墓人便开罗厘载着这些艺术生走进他的日常。而艺术生们最终呈现的是一个结合摄影、纪录片、行为艺术和装置的小型展览，把一部分武吉布朗“搬”到校园里。

“我找了三个下南洋的箱子，第一个装着旧书信，类似《给阿嬷的情书》里的侨批；第二个箱子装着沾染坟场泥土和气味的衣服；第三个箱子里是一面镜子，让观众发现历史也映照着自己。”李祉墨说，自己“以身体为媒介”，穿着白衣从武吉布朗的山坡上滚下去，这件衣服便成为其中一个展品。

拉萨尔艺术学院星期五（8月14日）在麦克纳利校区举办专业文凭课程毕业典礼。李祉墨从普特南（Puttnam）电影与动画学校毕业，并获得拉萨尔学术卓越奖。

“在拉萨尔的三年里，指导教师从来不会说，我不应该做什么，而是给我提供更多选择。”李祉墨也一直在“走出去”，从与男友环岛骑电单车，到和本地艺术家交流合作，生活的点点滴滴构成她的素材库。

她不久前在百胜楼成立了自己的水墨画艺术空间，取名“伴墨之间”。“艺术是一件稀松平常的事情，我希望让更多人把看展当做跟吃饭、喝水、逛街一样简单的日常。”

今年共有355名来自七个院系的毕业生获得专业文凭，其中七名成绩优异的毕业生获颁拉萨尔学术卓越奖。来自音乐专业的希玛·伊扎蒂（Heema Izzati Zainudin）作为优秀毕业生，获颁首届创意未来影响力奖（Creative Future Impact Award）。

19岁的希玛四年前开始写歌，去年登上国庆庆典舞台演唱本地音乐人林宇的歌曲，年底也发了首张个人专辑。她将继续在拉萨尔艺术学院深造。

中区市长潘丽萍和东海岸集选区议员何礼娜分别出席上下午两场毕业典礼，为毕业生颁发奖项。两人在致辞时，不约而同地提到人工智能对艺术生的冲击。

潘丽萍告诉毕业生：“AI可以模仿风格，但无法取代生活经验、同理心或道德判断。”未来将属于那些将技术与人文相结合的人，而这是他们真正的优势。

今年是拉萨尔艺术学院首次单独举办专业文凭课程毕业典礼，学位课程毕业礼已于上星期五（7日）与南洋艺术学院和新加坡艺术大学联合举办。